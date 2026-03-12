Trekking e borghi del Lago di Garda: itinerari tra Trentino, Lombardia e Veneto

Il Lago di Garda è uno scrigno di paesaggi che varia dalle riviere dal sapore mediterraneo agli altopiani innevati, offrendo proposte outdoor per ogni stagione e livello. In questi luoghi si intrecciano natura, storia e pratiche sportive, creando un territorio che si presta sia alle escursioni tranquille sia agli allenamenti ad alto livello.

Questo articolo raccoglie percorsi e punti di interesse sulle tre sponde del Garda — Garda Trentino, Lombardia e Veneto — presentando sentieri tematici, cittadelle storiche e proposte per chi cerca esperienze inclusive e sportive.

Garda Trentino: vento, sentieri e inclusività

Tra la sponda trentina del Lago di Garda e le Dolomiti corre un territorio dal microclima favorevole che ha favorito colture e paesaggi agricoli unici; per questo l’area è riconosciuta come Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. Qui si alternano altopiani, uliveti e borghi in pietra: è il palcoscenico ideale per il nuovo Sentiero della Noce, un anello di circa 9 km che si snoda a 600-700 m di quota mostrando, attraverso pannelli, la storia e l’uso di questa cultivar preziosa per la pasticceria locale.

Il Sentiero della Noce e i borghi

Il percorso attraversa luoghi come la Pieve di Santa Croce, con la sua cripta romanica e un altare ligneo del Cinquecento, e prosegue verso paesi dipinti come Balbido, dove le tradizioni contadine emergono anche nelle installazioni artistiche. Poco oltre sorge Rango, uno dei Borghi più belli d’Italia, con vicoli, loggiati e antiche rastrelliere: un modo concreto per toccare con mano il rapporto tra comunità e paesaggio.

Vela e calendario agonistico

Il Garda Trentino è anche una palestra per la vela: la stagione 2026 prevede oltre 70 regate e più di 200 giornate di gare tra il 6 marzo e il 22 novembre 2026, grazie ai venti costanti dell’Òra e del Pelèr. L’offerta include clinic, allenamenti internazionali e iniziative formative come la Garda Trentino Sailing Academy, che contribuiscono a renderlo un centro di crescita per giovani velisti e un volano turistico per gran parte dell’anno.

Lombardia: fortezze, collezioni e panorami

Sulla sponda bresciana il profilo dominante è quello della Rocca di Lonato, costruita su un colle morenico probabilmente attorno all’anno mille per controllare la pianura. La fortezza, restaurata nei primi decenni del Novecento grazie all’impegno del senatore Ugo Da Como, è oggi un complesso monumentale che unisce elementi militari a spazi museali e a una ricca collezione libraria composta da circa 52.000 volumi.

La Rocca e la Casa museo

All’interno della Rocca troviamo il Museo Civico Ornitologico e la dimora storica con affreschi e arredi antichi; la visita si completa con strumenti moderni, come un’audioguida in realtà aumentata, che racconta la storia della residenza attraverso la voce del suo principale benefattore. La Glass House, una struttura contemporanea affacciata sul giardino degli ulivi, ospita eventi e incontri che collegano il passato della Rocca alle attività culturali contemporanee.

Veneto: mulattiere, fossili e altopiani innevati

Sulla sponda veronese si aprono mulattiere e borghi montani che custodiscono memorie antiche: per raggiungere il borgo di Campo si attraversa la storica via tra Castelletto e Prada, mentre a Crero un trekking di circa 18 km passa vicino a pareti che conservano incisioni dell’Età del Bronzo. Nei pressi di Torri del Benaco si trova un ponte tibetano di 34 m che regala scorci sospesi sul Garda.

Lessinia, Bolca e ciaspolate

Per chi ama la montagna d’inverno, i Monti Lessini offrono itinerari per la ciaspolata tra altipiani e formazioni rocciose: la Valle delle Sfingi e il Ponte di Veja sono esempi di paesaggi geologici sorprendenti. A Bolca, il sito della Pesciara e il Museo dei Fossili (riapertura prevista a marzo) raccontano una vocazione paleontologica che integra il turismo naturalistico con reperti unici per appassionati e famiglie.

Ovunque, il filo che unisce questi territori è la possibilità di vivere il paesaggio in modo attivo: dal trekking ai percorsi tematici, dalla vela alle visite culturali, con iniziative che puntano anche all’inclusività per rendere il territorio fruibile a persone con diverse abilità.