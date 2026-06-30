Una scleroderma unit a Torino per diagnosi precoce e presa in carico multidisciplinare

La Reumatologia della Città della salute ha inaugurato una scleroderma unit dedicata alla gestione della sclerosi sistemica aprendo un percorso clinico-assistenziale focalizzato sulla diagnosi, il monitoraggio e la presa in carico complessiva dei pazienti. L’apertura è avvenuta in coincidenza con la Giornata mondiale della sclerodermia del 29 giugno e punta a dare maggiore identità e visibilità a un’attività clinica finora distribuita su più reparti.

Organizzazione della nuova unit e percorsi multidisciplinari

La struttura si propone come centro di riferimento per l’inquadramento diagnostico e il follow-up dei pazienti con sclerosi sistemica. Al centro del progetto c’è la presa in carico multidisciplinare che concretizza percorsi condivisi con reparti quali PneumologiaCardiologiaRadiologia e Nefrologia. Questo modello mira a coordinare visite, esami e terapie evitando frammentazioni: il paziente viene seguito con piani integrati che considerano sia l’interessamento cutaneo sia il coinvolgimento d’organo.

Parte essenziale dell’offerta è il Day Hospital reumatologico attrezzato con posti dedicati alle infusioni e alla gestione di trattamenti complessi. Disporre di un’area specifica per le terapie consente di erogare cure sicure e programmabili, riducendo i tempi di attesa e migliorando la continuità assistenziale per chi necessita di somministrazioni periodiche o di monitoraggi ravvicinati.

Collaborazione con associazioni e ruolo dei pazienti

La nuova unit promuove anche il coinvolgimento delle associazioni pazienti, con una collaborazione attiva con il Gils (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia). Integrare il punto di vista delle persone colpite e delle loro famiglie è visto come valore aggiunto: la partecipazione degli utenti ai percorsi di cura contribuisce a migliorare accessibilità, informazione e supporto psicologico oltre agli aspetti strettamente clinici.

Perché la diagnosi precoce e il monitoraggio d’organo sono fondamentali

La sclerodermia è una malattia cronica e multisistemica che può interessare pelle, polmoni, cuore, apparato gastrointestinale e altri organi. Negli ultimi anni la capacità diagnostica è migliorata: i pazienti arrivano più rapidamente allo specialista rispetto al passato, favorendo interventi tempestivi. Tuttavia, i clinici sottolineano che la diagnosi precoce è efficace solo se seguita da una rete strutturata che garantisca continuità e integrazione tra specialisti.

In particolare, il coinvolgimento di polmoni e cuore rappresenta una delle principali determinanti di prognosi. La malattia può provocare sia fibrosi polmonare nella componente parenchimale sia ipertensione arteriosa polmonare nella componente vascolare; entrambe le condizioni richiedono valutazioni specifiche e trattamento in centri esperti. Per questo motivo la scleroderma unit prevede percorsi diagnostici sistematici fin dalla diagnosi, con screening cardiopolmonare ripetuto nel tempo.

Segni precoci e importanza del monitoraggio

I sintomi iniziali possono essere discretamente sfumati e comprendere affaticamento, tosse stizzosa o difficoltà respiratoria da sforzo. Spesso questi segnali vengono sottovalutati: un modello organizzato di assistenza permette invece di intercettare i primi segni di danno d’organo e di avviare trattamenti innovativi che possono modificare la storia naturale della malattia. Per utilizzare al meglio le opzioni terapeutiche disponibili è quindi indispensabile un monitoraggio tempestivo e coordinato.

Durante l’inaugurazione è stata scoperta una targa in memoria di un paziente la cui esperienza ha stimolato l’impegno clinico e umano del reparto. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla necessità che le cure per Malattie rare sistemiche siano organizzate e riconosciute, con percorsi qualificati e strutturati a livello aziendale e regionale.

La creazione della scleroderma unit vuole rispondere anche alla variabilità territoriale nell’accesso alle cure: consolidare reti funzionanti tra centri di riferimento e servizi territoriali significa ridurre le disuguaglianze e assicurare che ogni paziente riceva un’assistenza completa, dalla diagnosi al trattamento, con il supporto di figure specialistiche e dei servizi di supporto psicosociale.

Infine, l’esperienza mostra che il lavoro in rete non riguarda solo gli specialisti d’organo ma include anche terapisti occupazionali, psicologi e professionisti del sostegno alla vita quotidiana: prendersi cura della sclerodermia equivale a prendersi cura della persona nella sua globalità, con attenzione alle funzioni delle mani, all’aspetto fisico, all’autonomia e alla partecipazione sociale.