Spesso le uova sono state additate come causa di rischi per la salute, anche se in realtà mangiarne una quantità limitata ogni giorno può apportare dei benefici. Vediamo perché.

Benefici delle uova: si rafforza il sistema immunitario

Mangiare due o tre uova al giorno rafforza il sistema immunitario, che contrasta meglio infezioni, virus e malattie.

Questo perché le uova contengono selenio, un minerale che stimola il sistema immunitario e regola gli ormoni tiroidei.

Benefici delle uova: riduzione del rischio di malattie cardiovascolari

Le uova aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari, perché contengono fino a 40 grammi di colesterolo HDL o colesterolo buono. Contrariamente a quanto si pensava fino a poco tempo fa, le uova non fanno aumentare i livelli di colesterolo cattivo, responsabile della maggior parte delle malattie cardiovascolari.

Inoltre, le uova contengono elevate quantità di Omega 3, che aiutano a ridurre i trigliceridi, prevenendo così diverse malattie cardiovascolari.

Benefici delle uova: cervello in salute

Le uova contengono colina, una sostanza molto importante per la salute del cervello. La colina, infatti, è una componente delle membrane cellulari, necessario per sintetizzare l’acetilcolina, un neurotrasmettitore. Una carenza o una mancanza di questa sostanza determina una diminuzione cognitiva e disturbi neurologici. Mangiare due uova al giorno aiuta a prevenire questi disturbi.

Benefici delle uova: miglioramento della vista

Le uova contengono vitamina A, luteina e zeaxantina, che proteggono la salute degli occhi in modo efficace. Gli antiossidanti, infatti, riducono notevolmente il rischio di degenerazione maculare e cataratta, principali cause della cecità degli anziani.

Benefici delle uova: perdita di peso

Mangiare uova con regolarità aumenta il senso di sazietà, permettendo così di perdere peso. Le uova, infatti, contengono una gran quantità di proteine, sostanze che contribuiscono alla sensazione di pienezza facendoci mangiare di meno.

Le uova permettono anche di perdere grasso corporeo, contribuendo così alla perdita di peso e al ritrovamento della linea.

Benefici delle uova: rallentamento del processo di invecchiamento

Infine, un ultimo aspetto positivo delle uova riguarda la pelle e l’invecchiamento cutaneo. Mangiare le uova regolarmente, infatti, consente di prevenire il cancro alla pelle, mentre i carotenoidi contrastano l’azione dei radicali liberi, rallentando il processo di invecchiamento.