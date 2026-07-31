Vacanze attive in Italia: alla scoperta del territorio con sport e cultura

L’Italia è in movimento. Un milione di cittadini ha scelto di abbandonare il divano per adottare uno stile di vita attivo. Questo cambiamento epocale ha portato il tasso di sedentarietà al 33%**, il livello più basso mai registrato. A rivelarlo è il Rapporto Sport 2026 promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Oggi, 38 milioni di italiani praticano regolarmente attività fisica, con due su tre che includono lo sport nella loro agenda settimanale. Questa nuova consapevolezza ha portato a una rivoluzione nel modo di viaggiare, con un crescente interesse per le vacanze attive che uniscono sport e turismo.

Pedalare per scoprire: il bike tourism in Italia

Il bike tourism sta diventando sempre più popolare, offrendo un modo unico per esplorare le città e i paesaggi italiani. A MilanoTorino e Verona i tour di Bike The City permettono di scoprire i vicoli nascosti, i parchi e i cortili dei palazzi, pedalando tra cultura e storia.

Nel capoluogo lombardo, i tour partono dal quartiere Ticinese, passando per La Scala, Brera e l’Arco della Pace, con la possibilità di salire sul Duomo. A Torino, il percorso inizia dai caffè di piazza San Carlo e arriva alla Chiesa Gran Madre di Dio, mentre a Verona le tappe imperdibili sono l’Arena, la casa di Giulietta e il Ponte Scaligero sull’Adige. I tour al tramonto offrono anche l’opportunità di un aperitivo, accompagnato da aneddoti sulle storie e le leggende dei luoghi.

Nelle Marche il tour di Jonas permette di esplorare la Riviera del Conero, con percorsi tra colline, boschi e affacci sul mare. La base è una cooperativa sociale che aiuta l’inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili. Tra le destinazioni, i borghi di Sirolo, Numana, Loreto e Recanati, sulle orme di Leopardi. Altri tour estivi includono l’Umbria, con Assisi, Spello e Bevagna, e il Friuli Venezia Giulia, da Grado ai vigneti del Collio.

Trekking: alla scoperta dei sentieri italiani

Il trekking è un altro modo per scoprire l’Italia, con percorsi che uniscono natura, storia e cultura. In SalentoSlow Active Tour organizza tour che partono da Otranto e arrivano a Leuca, percorrendo la Via Francigena. Lungo il percorso, si possono ammirare mosaici bizantini, antiche abbazie, palazzi signorili e siti archeologici.

In AbruzzoWalden viaggi a piedi propone il trekking Montagna Madre sulla Maiella, un percorso di otto giorni che attraversa il monte Morrone e la valle dell’Orfento, alla scoperta della storia del brigantaggio e degli eremi di Celestino V. Altri tour includono il sentiero Occitano in Val Maira (Piemonte) e un’escursione di quattro giorni in Val Camonica (Lombardia), tra incisioni rupestri e scorci dell’Adamello.

Periodicamente, vengono organizzati social trekking percorsi di gruppo per conoscersi e scoprire sentieri lontani dalle rotte battute, sostenendo le piccole economie locali. Tra le proposte, una passeggiata sulle orme di Guccini a Bologna, un itinerario urbano guidato da cittadini migranti a Torino e una caccia al tesoro nell’Ogliastra per cercare le opere dell’artista Maria Lai.

Running: percorsi emozionanti per tutte le gambe

Per gli amanti della corsa, l’Azienda di soggiorno di Bolzano ha creato BoRunning un progetto che offre 11 itinerari segnalati per chi corre o pratica nordic walking. Tra i percorsi, il Giro dei Ponti, un anello di 6,3 km lungo i fiumi bolzanini nel centro storico, la Night Run di 3 km accanto al torrente Talvera e l’anello del Guncina, 7 km nel quartiere di Gries.

A RomaRome by Run organizza tour che permettono di scoprire i monumenti della Capitale, come il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi e il Circo Massimo. I percorsi sono pensati per tutte le gambe, anche per chi ha passeggino o pet al seguito, e chi non vuole correre può scegliere lo Speed-walking per una passeggiata veloce sui sampietrini.

Per chi cerca un’esperienza di turismo attivo e sostenibile, il sito raccoglie più di 30 agenzie che organizzano vacanze a piedi e in bicicletta in tutta Italia, con l’obiettivo di proporre esperienze di viaggio tra attività fisica, conoscenza della cultura locale e cura del territorio.