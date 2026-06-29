Vacanze benessere: 3 mete imperdibili per staccare la spina

Staccare la spina dalle routine quotidiane e immergersi in un’atmosfera di relax è il desiderio di molti. Ecco tre destinazioni che offrono benessere, cultura e natura, perfette per una vacanza rigenerante.

Che si tratti di un soggiorno in una spa di lusso di una passeggiata tra i capolavori artistici o di un’escursione in mezzo alla natura, queste mete promettono momenti indimenticabili di tranquillità.

Vienna: arte, cultura e relax lungo il Danubio

Vienna, con l’arrivo della bella stagione, si trasforma in un palcoscenico di eventi culturali e momenti di relax. Le rive del Danubio diventano un luogo di incontro e svago, con bar e lidi che offrono refrigerio e divertimento.

L’Hotel Beethoven Wien situato in un palazzo neorinascimentale del 1902 è la base ideale per esplorare la città. A due passi dal famoso Naschmarkt questo hotel offre un’esperienza unica di benessere con il suo Pop-Up Salon Thurn Beauty dove è possibile godere di trattamenti anti-aging e momenti di relax assoluto con il Momento di Silenzio.

In occasione del 250° anniversario dell’Albertina il museo storico di Vienna, sono previsti numerosi eventi. Dal 4 al 5 luglio l’ingresso sarà gratuito, e fino all’11 ottobre sarà possibile visitare la mostra Collezionare per il futuro. 250 anni di Albertina che ospita capolavori di DürerRaffaello e Rembrandt.

Bressanone: tranquillità e natura in Alto Adige

In Alto Adige tra le vette alpine e le valli, Bressanone offre un rifugio perfetto dal caldo estivo. La città più antica del Tirolo, immersa nei vigneti della Valle Isarco, è ideale per chi cerca pace e serenità.

L’Hotel Elephant situato in una dimora novecentesca, è un’oasi di tranquillità. Accanto all’hotel, Villa Marzari annessa nel 1872 offre un parco dove godere di momenti di relax e sport, con campi da tennis in terra battuta e vialetti ombreggiati.

Per chi cerca refrigerio, i boschi intorno a Bressanone offrono passeggiate rigeneranti. I più avventurosi possono partecipare a escursioni guidate ai Laghi Gelati situati a 1.970 metri di altitudine, da metà luglio a metà settembre.

Lago di Costanza: pedalare tra natura e cultura

La Ciclabile del Lago di Costanza è un percorso di 260 chilometri che si snoda tra le rive del lago e l’entroterra, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di esplorare tre paesi: Svizzera, Germania e Austria.

Pedalando tra giardini e borghi, con le montagne sullo sfondo, è possibile tuffarsi in acque limpide o salire sulle vette per ammirare scorci spettacolari. Per chi non vuole pedalare sempre, è possibile alternare la bicicletta con tratte in nave o treno, come il traghetto da Costanza a Meersburg o il catamarano a Friedrichshafen.

I Bike-Hotels lungo il percorso offrono servizi dedicati ai ciclisti, come ricariche elettriche per le E-Bike, menù salutari e un locale per custodire le biciclette.