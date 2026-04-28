Varianti genetiche e efficacia di semaglutide e tirzepatide

Negli ultimi anni gli agonisti del recettore del GLP-1 come semaglutide e tirzepatide hanno rivoluzionato il trattamento dell’obesità e del diabete di tipo 2. Tuttavia, la risposta ai farmaci non è omogenea: alcuni pazienti ottengono risultati marcati, altri meno, e in certi casi compaiono effetti avversi significativi. Uno studio pubblicato su Nature il 27/04/2026, su un campione di circa 27.885 persone in terapia, mette in collegamento questa variabilità con varianti genetiche specifiche, offrendo una spiegazione biologica che può guidare la pratica clinica.

La ricerca evidenzia che la presenza di alcune varianti può ridurre l’efficacia dei farmaci fino al 50% e, nei casi più pronunciati, tradursi in una perdita di peso inferiore di circa 1,5 kg in 8 mesi. Inoltre, sono emersi segnali che collegano altre varianti a una peggior tollerabilità, in particolare a fenomeni di nausea e vomito. Questi risultati arrivano in un momento di aumento delle prescrizioni dei GLP-1, e sollevano la questione se sia il caso di integrare test genetici nella scelta terapeutica.

Le varianti genetiche che modulano la risposta

Lo studio ha concentrato l’attenzione su due geni chiave: GLP1R e GIPR. Il gene GLP1R codifica il recettore target dei farmaci GLP-1, mentre GIPR è legato all’azione combinata di molecole come tirzepatide che agiscono anche sul sistema GIP. Le varianti individuate sembrano alterare la fisiologia dei recettori, modificando la capacità del farmaco di regolare appetito e metabolismo. In termini pratici, questo significa che la stessa dose può avere esiti diversi a seconda del profilo genetico del paziente.

GLP1R: impatto sull’efficacia

I portatori di specifiche varianti del gene GLP1R mostrano una risposta attenuata alla terapia con agonisti del GLP-1. Nel lavoro su Nature alcuni soggetti hanno registrato una riduzione dell’efficacia fino al 50%, mentre in casi estremi la differenza nella perdita di peso rispetto ai non portatori è stata stimata intorno a 1,5 kg in 8 mesi. Questo fenotipo è stato descritto come good responder per chi ottiene grandi benefici, ma lo studio sottolinea anche l’esistenza dei poor responder, la cui identificazione potrebbe orientare la scelta terapeutica verso alternative o aggiustamenti posologici.

GIPR: tollerabilità e rischio di vomito

Per quanto riguarda GIPR, la ricerca segnala un aumento significativo del rischio di effetti gastrointestinali in portatori di alcune varianti, soprattutto tra i pazienti trattati con tirzepatide. I dati riportano una probabilità di vomito severo fino a 14,8 volte superiore e una probabilità complessiva aumentata dell’83% rispetto ai non portatori. Questo mette in luce un trade-off: un profilo genetico può associarsi contemporaneamente a maggiore efficacia e a peggior tollerabilità, richiedendo un bilanciamento attento tra benefici e rischi.

Implicazioni cliniche e possibili test genetici

I risultati aprono la strada a una medicina più personalizzata: identificare le varianti prima dell’inizio della terapia potrebbe aiutare a scegliere il farmaco più adeguato, modulare il dosage e prevenire effetti avversi. I ricercatori del 23andMe Research Institute suggeriscono che un test genetico pre-trattamento potrebbe ridurre gli insuccessi e migliorare l’aderenza. Va però ricordato che la genetica è solo uno dei fattori: stile di vita, comorbilità e monitoraggio clinico restano elementi decisivi per il successo terapeutico.

Consigli pratici per medici e pazienti

Alla luce delle evidenze è consigliabile che i clinici considerino la possibilità di integrare la valutazione genetica nei casi complessi o in presenza di scarsa risposta. Strategie pratiche includono una titolazione più lenta (titolazione), dosi intermedie prolungate, e un attento monitoraggio degli effetti gastrointestinali. I pazienti devono essere informati sul potenziale ruolo della genetica e sul fatto che, anche con varianti sfavorevoli, misure dietetiche e attività fisica continuano a influenzare significativamente i risultati. Infine, occorre ulteriore ricerca per tradurre i risultati in linee guida condivise e test clinici standardizzati.