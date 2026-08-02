Vela, prevenzione e ricerca: progetti sanitari itineranti in Puglia, Abruzzo e Liguria

Il mare non è solo un luogo di vacanza e relax, ma diventa sempre più spesso un palcoscenico per iniziative sanitarie innovative. Lungo le coste italiane, progetti di prevenzione e ricerca stanno prendendo il largo, portando servizi sanitari direttamente ai cittadini in modo accessibile e coinvolgente.

Da Otranto a Ortona, fino al litorale genovese, il mare si trasforma in un ambulatorio galleggiante, un laboratorio scientifico e un luogo di sensibilizzazione. Queste iniziative non solo avvicinano i cittadini alla cultura della prevenzione, ma promuovono anche la ricerca e la tutela dell’ambiente marino.

Otranto: l’ambulatorio galleggiante della Vela della Salute

Sabato 1° e domenica 2 agosto, Otranto ospiterà una tappa speciale del progetto “Vela della salute“ promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce. Questo progetto utilizza una barca a vela come ambulatorio itinerante portando servizi sanitari direttamente sul mare.

L’imbarcazione sarà ormeggiata in via Guardia Costiera, con orari di apertura dalle 16:30 alle 20:30. A bordo sarà possibile usufruire di una serie di servizi, tra cui vaccinazioni (antinfluenzale, anti-COVID, HPV, epatite A e B, e altre), prevenzione cardiovascolare e informazioni sugli screening oncologici.

L’obiettivo dell’iniziativa è ricordare che prendersi cura della propria salute è un atto di libertà e che la prevenzione è la strada più sicura per tutelare il benessere individuale e collettivo.

Ortona: Imparare dal mare con ACeS

Il mare come luogo di incontro tra ricerca e cittadini è il cuore del progetto “Imparare dal mare con ACeS” in programma giovedì 6 agosto a Ortona. Questo evento, promosso dal progetto ACeS – Acqua, Clima e Salute, studia il legame tra qualità delle acque di balneazione, cambiamenti ambientali e salute.

L’appuntamento inizierà alle 19 lungo la Passeggiata Orientale, con spazi interattivi curati da istituti di ricerca come l’ISS, l’ISPR, l’ARPAE e l’IZSAM. Questi spazi offriranno attività divulgative ed esperienze pratiche pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Alle 21.30, a Largo Farnese, si terrà un incontro pubblico per discutere di come il progetto ACeS promuova la ricerca, la valutazione dei rischi e la prevenzione a tutela della salute e dell’ambiente nelle zone marino-costiere. L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita, rappresentando un’opportunità per conoscere da vicino il valore della ricerca scientifica nella protezione delle risorse idriche e degli ecosistemi costieri.

Genova: Progetto Donna – Navigare in Amicizia per la Vita

Nel quadro delle iniziative dedicate al Mese della prevenzione, la costa genovese ospiterà “Progetto Donna – Navigare in amicizia per la Vita” in programma per domenica 18 ottobre 2026. Questo evento promuove la diagnosi precoce del tumore al seno e delle altre patologie oncologiche femminili attraverso un linguaggio immediato e al di fuori delle strutture ospedaliere convenzionali.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra professionisti del settore nautico, della sanità e della data analytics. La giornata si articolerà in due momenti principali: una veleggiata nello specchio d’acqua antistante Voltri, con rotta verso Arenzano, e un incontro divulgativo presso la sede del Marina di Genova a Sestri Ponente.

Durante la veleggiata, a bordo delle barche saranno presenti testimonial, operatori sanitari e simpatizzanti dell’iniziativa. Nel pomeriggio, presso la sala conferenze del Marina, figure autorevoli del mondo medico approfondiranno le tematiche legate alla prevenzione oncologica femminile. La quota di partecipazione delle imbarcazioni sarà devoluta alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sostenere le attività di prevenzione sul territorio.