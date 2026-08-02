Risata spontanea e volontaria: i circuiti cerebrali che le differenziano

La risata è uno dei comportamenti più universali e spontanei dell’essere umano. Attraversa culture e lingue senza bisogno di traduzioni, accompagnando momenti significativi delle nostre relazioni sociali. Ridiamo quando siamo felici, sorpresi o in sintonia con gli altri, ma anche per stemperare tensioni o rendere più fluide le conversazioni. Nonostante la sua apparente semplicità, la risata rimane uno dei grandi enigmi delle neuroscienze.

Uno studio recente, condotto da Fausto Caruana dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Parma e Sophie Scott dell’University College di Londra pubblicato su Trends in Neurosciences ha rivelato che le risate spontanee e quelle volontarie sono controllate da circuiti cerebrali distinti. Questa scoperta potrebbe cambiare radicalmente la nostra comprensione della comunicazione umana, delle emozioni e persino di alcune patologie neurologiche e psichiatriche.

Due modi diversi di ridere

Non tutte le risate nascono allo stesso modo. Alcune irrompono senza preavviso, come reazione immediata a qualcosa che ci diverte o ci sorprende. Altre, invece, si inseriscono nel flusso di una conversazione, svolgendo una funzione più sottile, simile alla punteggiatura in un testo scritto, favorendo la sintonia con l’interlocutore. Pur producendo un effetto acustico simile, queste manifestazioni rispondono a logiche profondamente diverse.

Lo studio si concentra proprio su questa distinzione, osservando che il cervello umano utilizza due sistemi neurali separati per generare la risata. Da un lato c’è quella spontanea, strettamente legata all’esperienza emotiva; dall’altro quella volontaria, che può essere modulata e impiegata intenzionalmente nelle interazioni sociali.

La differenza non riguarda soltanto il grado di controllo esercitato sull’espressione vocale. Le due forme di risata riflettono anche funzioni biologiche differenti. La prima rappresenta una manifestazione diretta dello stato emotivo dell’individuo; la seconda si configura come uno strumento comunicativo capace di trasmettere significati sociali, indipendentemente dall’effettiva presenza di divertimento.

Le indagini dei ricercatori

Le conclusioni dello studio non nascono da un singolo esperimento, ma dall’integrazione di numerose evidenze raccolte nel corso degli anni in ambito clinico e sperimentale. Al centro dell’analisi ci sono soprattutto i dati ottenuti durante le procedure di mappatura cerebrale effettuate su pazienti con epilessia farmacoresistente, candidati a interventi neurochirurgici.

In questi contesti, la stimolazione elettrica di specifiche aree del cervello consente ai medici di identificare le regioni coinvolte in funzioni essenziali, riducendo il rischio di compromettere capacità cognitive o motorie durante l’operazione. Gli autori hanno riesaminato in modo sistematico i risultati di queste stimolazioni, mettendoli in relazione con studi di neuroimaging, osservazioni cliniche e ricerche condotte su altre specie animali.

Da questo ampio lavoro di sintesi è emerso un quadro sorprendentemente coerente, che suggerisce l’esistenza di circuiti distinti associati a differenti modalità di produzione della risata. L’aspetto più interessante riguarda le diverse reazioni provocate dall’attivazione di specifiche regioni cerebrali.

Il circuito della risata spontanea

Tra i due sistemi individuati dai ricercatori, quello associato alla risata spontanea appare il più antico dal punto di vista evolutivo. Si tratta di una rete neurale che mette in comunicazione i centri coinvolti nell’elaborazione delle emozioni con quelli responsabili della produzione dei movimenti necessari alla vocalizzazione.

Quando questo circuito si attiva, l’espressione motoria della risata e la sensazione di divertimento emergono come parti di uno stesso processo, strettamente intrecciate tra loro. Gli stessi centri sono coinvolti nella modulazione neurochimica di dopamina, serotonina ed endorfine, con un impatto diretto sullo stato fisiologico della persona.

Le origini di questo meccanismo potrebbero risalire a molto prima della comparsa del linguaggio umano. Numerose osservazioni condotte sui mammiferi sociali mostrano che durante il gioco si emettono vocalizzazioni con caratteristiche funzionali simili alla nostra risata. Pur non essendo identiche a quelle umane, queste emissioni sonore sembrano svolgere un ruolo fondamentale nel regolare le interazioni sociali, segnalando che il contatto fisico o il confronto in corso non rappresentano una minaccia.

La risata volontaria e il legame con il linguaggio

Se la risata spontanea affonda le proprie radici nei meccanismi emotivi più antichi del cervello, quella volontaria sembra appartenere a una storia evolutiva diversa. Lo studio evidenzia, infatti, come questo secondo circuito coinvolga prevalentemente regioni deputate al controllo motorio e presenti significative connessioni con le aree cerebrali che sostengono la produzione del linguaggio.

A differenza di quella che nasce da un’autentica sensazione di divertimento, la risata volontaria può essere modulata in funzione del contesto e delle intenzioni dell’individuo. Non serve necessariamente a esprimere uno stato emotivo, ma può contribuire a gestire una relazione, orientare l’andamento di una conversazione o trasmettere segnali sociali difficili da affidare alle sole parole.

Da questa prospettiva, il riso non rappresenta soltanto una manifestazione delle emozioni, ma una componente della comunicazione umana dotata di regole e funzioni proprie. Come il tono della voce, le pause o l’intonazione, contribuisce a definire il significato di ciò che si dice, aggiungendo livelli di informazione che spesso sfuggono a un’analisi puramente verbale.

Le implicazioni per la medicina

Le conseguenze di questa scoperta potrebbero estendersi ben oltre la comprensione dei meccanismi che regolano il comportamento sociale. Identificare con maggiore precisione i circuiti cerebrali coinvolti nelle diverse forme di risata significa infatti disporre di nuovi strumenti per interpretare alcuni fenomeni neurologici e psichiatrici che ancora oggi risultano solo parzialmente compresi.

In diverse patologie, la risata può comparire in modo inappropriato rispetto al contesto o manifestarsi indipendentemente dall’effettiva esperienza emotiva della persona. Episodi di riso incontrollato sono stati osservati, ad esempio, in alcune forme di epilessia e di lesione cerebrale, e la capacità di distinguere i due tipi di risata sembra essere compromessa in alcune demenze, nell’autismo e in altri disturbi che alterano il funzionamento delle reti cerebrali responsabili della regolazione emotiva e comportamentale.

Comprendere quali circuiti siano coinvolti e come interagiscano tra loro potrebbe aiutare a chiarire l’origine di questi sintomi e, in prospettiva, favorire lo sviluppo di strategie terapeutiche più mirate.

Le prospettive di ricerca non si fermano qui. Uno dei prossimi obiettivi sarà indagare il ruolo di questi sistemi nella modulazione del dolore. Da tempo la letteratura scientifica suggerisce che il riso possa influenzare la percezione della sofferenza fisica e contribuire al benessere psicologico, ma i meccanismi neurali alla base di questo effetto restano ancora poco conosciuti.

Comprendere come emozioni, vocalizzazioni e percezione corporea si influenzino reciprocamente potrebbe aprire nuove strade di ricerca in ambiti che spaziano dalle neuroscienze alla medicina riabilitativa.