Corso di formazione su yoga e disturbi della nutrizione a Milano

Nel cuore di Milano, un corso di formazione innovativo sta per aprire nuove prospettive nel trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (D-NA). L’iniziativa, che si terrà il 18 e 19 unisce le pratiche dello yoga con le più recenti evidenze scientifiche per offrire un approccio olistico alla gestione di queste patologie.

L’evento è rivolto a professionisti della salute e a chiunque sia interessato a esplorare come lo yoga possa diventare un alleato prezioso nel percorso di guarigione dei pazienti con D-NA.

Un ponte tra mente e corpo

Il corso, che si svolgerà in due giornate, è strutturato per fornire una comprensione approfondita delle connessioni tra le pratiche yogiche e la regolazione del sistema nervoso autonomo. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la filosofia yogica la teoria polivagale e il ruolo cruciale dell’interocezione nel trattamento dei disturbi alimentari.

Le lezioni, tenute da esperti del settore, includeranno anche un’analisi delle evidenze scientifiche che dimostrano i benefici dello yoga nella riduzione dei sintomi clinici. I partecipanti impareranno a guidare i pazienti in esercizi mirati per potenziare le capacità enterocettive, utilizzando protocolli trauma-informed che rispettano le preferenze e le capacità individuali.

Un approccio personalizzato

Uno degli aspetti più innovativi del corso è l’attenzione al linguaggio invitazionale e alla sicurezza del paziente. Le pratiche di yoga proposte saranno caratterizzate da scelte posturali adattabili, garantendo un’esperienza sicura e personalizzata per ogni individuo. Questo approccio mira a creare un ambiente di cura che rispetti le esigenze uniche di ogni paziente.

Esperienze pratiche e casi clinici

La prima giornata del corso, che si terrà presso la sede di Nutrimente in Via Vincenzo Monti, 52, sarà dedicata a lezioni teoriche e alla discussione di casi clinici. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi come il corpo ferito le emozioni embodied e l’immagine corporea, esplorando come lo yoga possa integrare questi aspetti nel trattamento dei D-NA.

La seconda giornata, invece, si svolgerà presso il centro BeSoulYoga in Via Giulio e Corrado Venini, 57, e sarà interamente dedicata a un’esperienza pratica di yoga. I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi, mettendo in pratica ciò che hanno appreso e sperimentando direttamente i benefici delle pratiche yogiche.

Questo corso rappresenta un passo significativo verso un approccio più integrato e olistico al trattamento dei disturbi alimentari, offrendo strumenti concreti e teorici per professionisti e appassionati di yoga.