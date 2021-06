La vitamina C è una sostanza importantissima per il nostro corpo, che va assunta giornalmente attraverso gli alimenti giusti. Scopriamone insieme le proprietà benefiche.

Alimenti con vitamina C: a cosa servono?

La vitamina C, chiamata anche acido ascorbico, è contenuta nei vegetali freschi, come appunto frutta e verdura.

Le dosi minime di vitamina C da assumere giornalmente sono di circa 60 mg al giorno. Tuttavia, per apprezzare i suoi effetti antiossidanti, sarebbe opportuno assumere almeno 200 mg al giorno. In questo modo, non miglioriamo solo il nostro benessere, ma evitiamo di contrarre malattie come lo scorbuto.

Mangiare alimenti ricchi di vitamina C, inoltre, consente di prevenire stanchezza, lenta cicatrizzazione, anemia, scarso appetito, dolori muscolari, disturbi gengivali, fragilità di capelli e unghie e un sistema immunitario debole.

Alimenti con vitamina C: i benefici

Sono molti i benefici che gli alimenti ricchi di vitamina C possono apportare al nostro corpo. assumere adeguate dosi di acido ascorbico, infatti, facilita l’assorbimento del ferro, prevenendo così patologie come anemia, stanchezza e debolezza.

La vitamina C rafforza anche il sistema immunitario, prevenendo e contrastando i sintomi del raffreddore. La sostanza è anche un valido aiuto per il cuore e per il sistema cardiovascolare, specie se associata ad una camminata quotidiana.

Inoltre, la vitamina C, famosa per le sue proprietà antiossidanti, protegge la pelle dai raggi ultravioletti, oltre contrasta l’azione dei radicali liberi e l’ossidazione delle cellule.

Alimenti con vitamina C: quali sono?

Gli alimenti ricchi di vitamina C sono davvero tanti e possono accontentare i gusti di tutti. Si va dalle classiche arance, ai peperoncini piccanti, al guava, al prezzemolo, peperoni, kiwi, ribes, rucola, papaia, cavolfiore, lattuga, fragole, clementine e spinaci.

Ancora, altri alimenti ricchi di vitamina C sono i broccoletti di rapa, cavolo cappuccio rosso, limoni, pomodori, fave fresche, indivia, mandaranci, menta, melone, sedano e succo di arancia e di limone.