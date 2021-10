Le vitamine che aiutano a mantenere la pelle giovane

La nostra dieta quotidiana ha un ruolo fondamentale nella salute e nella bellezza della nostra pelle. Scopriamo quindi come mantenere la pelle giovane assumendo le giuste vitamine.

Pelle giovane grazie alle vitamine: com’è possibile?

Spesso, quando ci prendiamo cura della nostra pelle, tendiamo a pensare che la sola cura esterna, attraverso l’utilizzo di creme o sieri, sia sufficiente ad avere l’epidermide sano, tonico e giovane.

In realtà, per avere una pelle giovane più a lungo, occorre seguire un’alimentazione adeguata allo scopo. La cura della pelle, infatti, parte anche dall’interno del nostro organismo, ecco perché le nostre abitudini a tavola hanno un ruolo fondamentale. Un’alimentazione scorretta e sbilanciata, infatti, può portare alla comparsa di brufoli, rughe, perdita di tono, punti neri, nonché pelle grassa o secca.

Le vitamine, in particolare, sono le sostanze contenute naturalmente in alcuni cibi che aiutano ad avere una pelle giovane e sana più a lungo, contrastando al tempo stesso le sostanze dannose per l’epidermide, come i radicali liberi.

Vediamo ora quali sono.

Quali sono le vitamine che aiutano ad avere una pelle giovane?

Per avere una pelle giovane più a lungo, bisogna fare il pieno di vitamine. La vitamina A, ad esempio, è nota per i benefici che apporta alla pelle, dato che stimola la rigenerazione cellulare, attenuando così le rughe e rendendo l’epidermide più elastica e idratata.

Le vitamine del gruppo B sono anch’esse un insieme di sostanze benefiche per la pelle, dato che aiutano a contrastare i radicali liberi, stimolano la sintesi del collagene e aiutano a mantenere la pelle idratata ed elastica.

Inoltre, sono utili sia in caso di pelle secca, perché svolgono un’azione protettiva, sia in caso di pelle grassa, perché regolano la produzione di sebo.

Per avere una pelle giovane bisogna anche fare il pieno di vitamina D: basta semplicemente esporsi ai raggi solari, facendo attenzione ad utilizzare un fattore SPF di protezione. La vitamina D è preziosa per la pelle, perché contribuisce a mantenerla giovane, luminosa ed elastica.

Infine, i due antiossidanti per eccellenza sono la vitamina C e la vitamina E.

la vitamina C è preziosa per avere una pelle giovane, dato che contrasta efficacemente l’azione dei radicali liberi, tonifica la pelle, ha un potere schiarente contro le macchie e contribuisce alla formazione di collagene. La vitamina E, invece, è utile a contrastare la secchezza, macchie cutanee e arrossamenti e limita fortemente l’impatto dei raggi UV sulla pelle, aiutando a mantenerla giovane.

Vitamine per una pelle giovane: dove si trovano?

Per avere una pelle giovane, occorre mangiare quante più vitamine possibili. Queste sostanze si trovano nella frutta, in particolare nei kiwi, agrumi, frutti di bosco, mele, pere e fragole. Ancora, per avere una pelle giovane bisogna mangiare albicocche, uva, frutta a guscio come mandorle, noci e nocciole, ma anche verdure, come spinaci, cavoli, pomodori, peperoni e carote.