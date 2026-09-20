Sabato 17 ottobre 2026 il Real Collegio si anima di vibrazioni tranquille e pratiche consapevoli: nasce il Qui e Ora Festival un incontro dedicato al benessere autentico, ideato da Vitalba Scalia e Giusi Scerri. L’evento, definito “villaggio dell’anima”, propone un weekend in cui il tempo sembra sospeso, invitando i partecipanti a lasciare la corsa verso il domani per riscoprire la profondità del momento presente.

Programma e attività protagoniste

Il cuore del festival è costituito da un ricco calendario di conferenzeworkshop e pratiche collettive tenute da esperti selezionati. Tra i temi trattati troviamo la psicologia positiva, la nutrizione consapevole e le tecniche di gestione dello stress. Ogni incontro è pensato per nutrire la mente e offrire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana.

Conferenze e workshop tematici

Le sale del Real Collegio ospiteranno relatori di fama nazionale e internazionale che, con approcci multidisciplinari, esploreranno la connessione tra corpo e mente. I partecipanti potranno scegliere tra percorsi di mindfulness workshop di arte terapia e sessioni di consapevolezza alimentare tutti mirati a favorire una crescita interiore sostenibile.

Trattamenti olistici e consulenze personalizzate

In spazi dedicati, professionisti del benessere offriranno massaggi, riequilibrio energetico e consulenze su misura. Le stanze, illuminate da luci soffuse e aromi naturali, rappresentano un rifugio dove il corpo può rigenerarsi sotto le mani esperte di terapeuti certificati. L’obiettivo è quello di creare un esperienza sensoriale completa capace di ristabilire l’armonia interna.

Yoga, meditazione e bagno sonoro

Le pratiche più richieste – yoga, meditazione e mindfulness – saranno organizzate in più turni per accogliere principianti ed esperti. Un punto focale del festival è il bagno sonoro una sessione immersiva con campane tibetane, gong e strumenti ancestrali che, secondo studi, favoriscono il rilassamento profondo e la rigenerazione cellulare. I partecipanti descrivono queste ore come un “abbraccio vibrante” per l’anima.

Biglietti, tariffe e accessi gratuiti

Il biglietto giornaliero intero è disponibile a €10,00 più costi di gestione, valido per sabato o domenica. Chi desidera vivere l’intero weekend può optare per l’abbonamento di 2 giorni a €18,00 più costi di gestione, garantendo l’accesso a tutte le attività programmate. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni e per le persone con disabilità, ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3.

È possibile prenotare il proprio posto in anticipo pagando dopo con il servizio Mooney, oppure acquistare direttamente con carta di credito o prepagata. Per ulteriori dettagli su orari, location esatte e lista completa degli espositori – che presenteranno prodotti etici, rimedi naturali, cristalli e artigianato consapevole – è consigliato consultare il sito ufficiale del festival.

Il Qui e Ora Festival si propone come un spazio di condivisione dove il benessere non è solo un obiettivo individuale, ma un’esperienza collettiva. Partecipare significa abbracciare un percorso di crescita personale, circondati da professionisti e da una community che valorizza la cura di sé e dell’altro.