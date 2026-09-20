Negli ultimi anni l’interesse per le pratiche di benessere e mindfulness è cresciuto notevolmente, e le comunità locali hanno iniziato a offrire spazi dove corpo e mente possono incontrarsi. In questo contesto, il Convivio di Pellezzano si prepara a diventare il palcoscenico di un evento che combina movimento, musica e natura, offrendo ai cittadini un’opportunità rara: una lezione di Hatha Yoga completamente gratuita.

Il 26 settembre domenica, a partire dalle 10:00 gli abitanti e i visitatori potranno raggiungere la sede in Via Crovito 1, Copercchia per partecipare a una sessione di Hatha Yoga aperta a tutti i livelli. L’organizzazione richiede solo di portare il proprio tappetino e una bottiglia d’acqua, così da garantire comfort e idratazione durante la pratica. L’evento, oltre a promuovere la salute fisica, mira a creare un momento di condivisione e tranquillità in un ambiente immerso nel verde.

Hatha Yoga gratuito al Convivio di Pellezzano

La proposta prevede una lezione guidata da un insegnante certificato, che condurrà i partecipanti attraverso sequenze di posture volte a migliorare la flessibilità, la forza e la consapevolezza del respiro. L’approccio didattico è inclusivo: i principianti possono avvicinarsi con sicurezza, mentre gli yogi più esperti troveranno spunti per approfondire la loro pratica. L’ambiente del Convivio, con il suo ampio spazio interno ed esterno, è stato scelto proprio per favorire un’esperienza intima ma condivisa lontano dal trambusto quotidiano.

Musica dall’arpa per un’esperienza sensoriale

Per arricchire ulteriormente la sessione, l’accompagnamento musicale sarà affidato a due talentuose arpiste: Martina Landi e Claudia Morelli. Le loro note delicate intesseranno un sottofondo melodico che, secondo gli esperti, può intensificare la percezione del respiro e favorire uno stato di profonda rilassatezza. La decisione di includere l’arpa nasce dall’obiettivo di creare una sinergia tra movimento e suono, trasformando la lezione in un vero e proprio rituale di armonia interiore.

Sostegno istituzionale e valore per la comunità

Le autorità locali hanno espresso un entusiasmo evidente per l’iniziativa. Il Sindaco Francesco Morra ha sottolineato che “iniziative come questa rappresentano perfettamente lo spirito della nostra comunità, unendo cultura, sport e benessere in un contesto naturale che valorizza il territorio e favorisce la socialità”. Il Vice Sindaco con delega allo Sport, Michele Murino ha aggiunto: “Lo sport è anche questo: un momento di condivisione e crescita personale. Ringraziamo le organizzatrici per aver portato a Pellezzano un evento che coniuga movimento, musica e armonia nella splendida cornice del Convivio”.

Con il supporto delle istituzioni e l’entusiasmo di pochi ma motivati organizzatori, la giornata promette di diventare un punto di riferimento per i cittadini che desiderano sperimentare il potere del Yoga e della musica in armonia con la natura. Per confermare la propria partecipazione o per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3473075881. Non mancate: un gesto semplice – portare il tappetino e un po’ d’acqua – può trasformare la vostra domenica in un’esperienza di benessere duratura.