Il biologo nutrizionista Marco Cagliani mette a disposizione una piattaforma di prenotazione digitale che consente di fissare un appuntamento sia in sede a Premana (LC) sia in modalità online. Dopo aver selezionato data e orario, il sistema invia una conferma via email o SMS e, se necessario, propone alternative in tempi brevi. Il processo è pensato per chi cerca rapidità e chiarezza, evitando lunghe telefonate e attese inutili.

Procedura di prenotazione passo passo

Per avviare la richiesta, l’utente accede al calendario disponibile, sceglie il tipo di visita (prima visita, visita di controllo o altri servizi) e indica l’indirizzo dello studio oppure opta per la consulenza online. In caso di mancata disponibilità nella data desiderata, il sistema evidenzia il prossimo giorno libero facilitando la scelta di un nuovo slot. Una volta confermata l’appuntamento, il paziente riceve una notifica immediata e può, se necessario, inviare un messaggio al professionista per chiarimenti aggiuntivi.

Tipologie di visita offerte

Le opzioni includono la prima visita durante la quale vengono raccolti dati anamnestici, abitudini alimentari e obiettivi di salute; la visita di controllo utile per monitorare i progressi e aggiustare il piano alimentare; e consultazioni specialistiche quali nutrizione sportiva, gestione di allergie o intolleranze, e supporto in gravidanza e allattamento. Ogni tipologia è personalizzata in base al profilo del paziente e alle sue esigenze specifiche.

Chi è Marco Cagliani e quali sono le sue credenziali

Marco Cagliani è laureato in Biologia (5 anni) e ha conseguito la laurea magistrale in Alimentazione e Nutrizione umana. È iscritto all’Ordine dei Biologi (Sezione A) con numero di iscrizione AA_101366, fonte verificata manualmente. Oltre all’attività clinica, insegna Scienza degli Alimenti presso un istituto alberghiero, coniugando la ricerca scientifica alla cultura enogastronomica. Parla italiano e inglese, e segue i pazienti sia in Italia che all’estero grazie alle consulenze digitali.

Formazione e aggiornamento continuo

Il percorso accademico comprende una laurea triennale in Scienze e Tecnologie Erboristiche e la magistrale sopra citata. Cagliani partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento su nutrizione sportiva allergie alimentari e alimentazione pediatrica, garantendo ai suoi clienti un servizio basato sulle più recenti evidenze scientifiche.

Il metodo nutrizionale e le aree di intervento

Il punto di forza del suo approccio è la convinzione che il benessere duraturo non dipenda da diete rigide, ma da una consapevolezza alimentare radicata nella varietà della Dieta Mediterranea. Il percorso prevede un’analisi dettagliata del fabbisogno energetico, la definizione di obiettivi realistici e l’educazione a scelte alimentari flessibili. Il nutrizionista si occupa di ricomposizione corporea ottimizzazione della performance sportiva, prevenzione di patologie croniche e supporto durante periodi delicati come la gravidanza.

Aree di competenza specifica

Tra le specializzazioni spiccano la nutrizione sportiva la gestione di allergie e intolleranze (lattosio, glutine), la nutrizione vegetariana e vegana, l’assistenza in obesità infantile e la consulenza per neonati e bambini. Per patologie complesse o in fase acuta, il professionista indirizza il paziente verso strutture ospedaliere o cliniche specializzate, garantendo così continuità assistenziale.

Che si tratti di una prima consulenza, di un follow-up o di un intervento specifico, il paziente può contare su un professionista certificato, aggiornato e disponibile sia in studio che a distanza.