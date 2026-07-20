Come evitare il reflusso in vacanza: le regole da seguire per un’estate serena

Le vacanze estive sono il momento perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie, ma per molti il reflusso gastroesofageo può trasformare questo periodo in un incubo. Per evitare che il mal di stomaco rovini i tuoi giorni di relax, è fondamentale adottare alcune precauzioni semplici ma efficaci.

La gastroenterologa ha condiviso alcuni consigli preziosi per godersi il sole e il mare senza preoccupazioni digestive. Seguire queste indicazioni può fare la differenza tra una vacanza serena e un’esperienza meno piacevole.

Limitare i brindisi per evitare il reflusso

Uno dei principali nemici del reflusso è l’eccesso di alcol. Durante le vacanze, è facile lasciarsi andare a brindisi frequenti, ma questo può avere conseguenze negative sul tuo apparato digerente. L’alcol rilassa il muscolo che separa l’esofago dallo stomaco, permettendo agli acidi gastrici di risalire e causare bruciore e disagio.

Per evitare questo problema, è consigliabile limitare il consumo di alcolici e preferire bevande analcoliche o a basso contenuto alcolico. Inoltre, è importante bere molta acqua per mantenere l’idratazione e favorire la digestione.

Evitare di sdraiarsi subito dopo pranzo

Un altro errore comune è sdraiarsi subito dopo aver mangiato. Questo può aumentare la pressione nello stomaco e favorire il reflusso. La gastroenterologa consiglia di attendere almeno due ore dopo i pasti principali prima di sdraiarsi, soprattutto dopo pranzo.

Se hai voglia di prendere il sole, cerca di farlo in orari diversi da quelli dei pasti. Ad esempio, puoi goderti la spiaggia al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando il sole è meno intenso e il tuo stomaco ha avuto il tempo di digerire.

Scelte alimentari intelligenti

La dieta gioca un ruolo cruciale nella prevenzione del reflusso. Alcuni alimenti possono peggiorare i sintomi, mentre altri possono aiutare a mantenerli sotto controllo. Durante le vacanze, è importante fare scelte alimentari consapevoli.

Evita cibi piccanti, fritti e grassi, che possono aumentare la produzione di acidi gastrici. Preferisci invece alimenti leggeri e facili da digerire, come verdure, frutta e proteine magre. Anche le insalate possono essere un’ottima scelta, ma cerca di evitare condimenti troppo aggressivi.

Un altro consiglio utile è quello di mangiare porzioni più piccole e frequenti durante il giorno, invece di fare pasti abbondanti. Questo può aiutare a ridurre la pressione nello stomaco e prevenire il reflusso.

Seguendo questi semplici consigli, puoi goderti le tue vacanze senza preoccuparti del reflusso. La gastroenterologa sottolinea l’importanza di ascoltare il proprio corpo e adottare uno stile di vita sano, soprattutto durante i periodi di relax.