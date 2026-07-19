Visita guidata alle piante officinali: un viaggio tra natura e benessere

Il mondo delle piante officinali è un tesoro di conoscenze antiche che ancora oggi trovano applicazione nella medicina naturale. Se sei curioso di scoprire come queste erbe siano state utilizzate per secoli e quali benefici possono offrire, il Giardino Botanico di Valbonella ti aspetta con una visita guidata speciale.

Immagina di passeggiare tra aree rigogliose, dove ogni pianta ha una storia da raccontare. Un’esperienza che unisce natura, tradizione e benessere perfetta per chi ama esplorare e imparare.

Un viaggio tra profumi e tradizioni

La visita guidata, prevista per domenica 19 luglio alle ore 10.30, sarà condotta da un’erborista esperta che ti accompagnerà alla scoperta delle piante officinali e medicamentose. Un’occasione unica per conoscere da vicino queste erbe, le loro caratteristiche e i loro usi terapeutici.

Scoprirai come riconoscere queste piante, comprendere il loro valore e apprezzare il loro ruolo nella storia della medicina naturale. Un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti, ideale per chi desidera trascorrere una mattinata immerso nella natura e nella cultura erboristica.

Scopri le piante officinali più sorprendenti

Durante il percorso, avrai l’opportunità di conoscere alcune delle piante più interessanti e utilizzate fin dall’antichità. Ogni pianta ha una storia unica e proprietà terapeutiche che possono sorprenderti. Imparerai a riconoscerle, a comprendere il loro valore e a guardarle con occhi nuovi.

Tra le piante che potrai scoprire ci sono la camomilla nota per le sue proprietà calmanti, la menta utilizzata per digestivi e rimedi respiratori, e la lavanda apprezzata per le sue proprietà rilassanti. Ogni pianta racconta una storia fatta di tradizioni, rimedi naturali e legami profondi con il benessere dell’uomo.

Un’esperienza unica e gratuita

L’iniziativa è gratuita ma i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il sito ufficiale del Giardino Botanico di Valbonella.

Per prenotare il tuo posto, visita il sito Giardino Botanico di Valbonella e assicurati di non perdere questa occasione unica.

Per ulteriori informazioni, contatta il Giardino Botanico di Valbonella al numero 0543 917912 o invia un’email a giardinovalbonella@.