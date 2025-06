Accreditamento del laboratorio di ecocardiografia al Polo Cardiologico di Cattinara

“`html

Quando parliamo di medicina cardiologica, la certificazione di qualità assume un ruolo cruciale nel garantire l’eccellenza dei servizi offerti. Recentemente, il laboratorio di ecocardiografia avanzata del Polo Cardiologico di Cattinara, facente parte del Dipartimento Cardiotoracovascolare ASUGI, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: l’accreditamento dalla Società Europea di Cardiologia-EACVI. Questo attestato, valido fino al 2030, non è solo un timbro, ma una prova tangibile della fiducia che gli esperti ripongono nelle competenze degli operatori, nei volumi di attività e nelle tecnologie impiegate.

Un laboratorio all’avanguardia

Il Laboratorio di Ecocardiografia di Cattinara si distingue per l’elevato numero di esami effettuati, superando le 10.000 procedure all’anno. Immagina, di questi, circa il 20% avviene in situazioni di urgenza-emergenza: un chiaro segnale della sua importanza nel supporto a interventi critici. Tra le tecniche più utilizzate, gli ecocardiogrammi transesofagei si rivelano fondamentali, soprattutto per assistere nelle procedure avanzate in sala emodinamica, come nella gestione di difetti strutturali congeniti e valvolari.

Dietro a questo laboratorio, c’è il coordinamento esperto di Renata Korcova, e una lunga tradizione di eccellenza supportata da figure storiche come Bruno Pinamonti, la cui autorevolezza scientifica è riconosciuta in tutto il settore. A questo stimato team si uniscono specialisti di alta specialità come Gabriele Secoli e Antonio De Luca, che lavorano incessantemente per mantenere standard elevati di qualità e competenza.

Formazione e investimenti per il futuro

Grazie a significativi investimenti da parte di ASUGI-SSR e al supporto di benefattori come l’Associazione Amici del Cuore e la Fondazione Casali, il laboratorio si è affermato come punto di riferimento per la formazione di centinaia di specializzandi provenienti da tutte le scuole di specializzazione italiane. Qui, questi professionisti hanno l’opportunità di imparare in un ambiente dotato di tecnologie d’avanguardia e di affrontare casi clinici complessi, arricchendo in modo significativo la loro esperienza formativa.

Il riconoscimento EACVI non è solo un attestato di qualità, ma mette in luce l’importanza del Polo Cardiologico di Cattinara all’interno della Rete Europea per le Malattie Cardiologiche rare e complesse, in particolare nelle cardiomiopatie. Questo inserimento nella rete ERN Guard Heart rappresenta un ulteriore passo verso l’eccellenza nella cura dei pazienti affetti da patologie cardiologiche complesse.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, l’accreditamento del laboratorio di ecocardiografia avanzata di Cattinara è un segnale positivo non solo per gli operatori, ma anche per i pazienti, che possono contare su un servizio di alta qualità e professionalità. La sinergia tra competenze, tecnologia e un forte impegno per la formazione continua rappresentano le basi per un futuro sempre più promettente nel campo della cardiologia. Quale sarà la sfida principale? Mantenere e migliorare continuamente gli standard di eccellenza, assicurando così risultati sempre migliori per i pazienti.

