Movimënt Alta Badia e Yoga Dolomites: benessere in quota il 21 giugno

Immagina di praticare yoga circondato dalle maestose Dolomiti dove l’aria pura e il silenzio della montagna diventano parte integrante della tua pratica. Questo è ciò che Movimënt Alta Badia e Yoga Dolomites offrono il 21 giugno in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga.

La montagna non è solo uno sfondo pittoresco, ma un elemento attivo che arricchisce l’esperienza yoga. Il silenzio favorisce la concentrazione, l’aria limpida rende il respiro più profondo e ogni movimento trova un ritmo più naturale. Questo evento è pensato per tutti, sia per chi si avvicina allo yoga per la prima volta, sia per chi pratica con continuità.

Due momenti di pratica per ogni livello

La giornata è strutturata in due sessioni di pratica, ciascuna con un approccio diverso. Alle 10:30 Marcella guiderà una lezione di Hatha Vinyasa una pratica fluida e dinamica che unisce movimento e respiro per sviluppare energia, equilibrio, mobilità e concentrazione.

Nel pomeriggio, alle 15:00 Chiara Travisi e Alexandra Din terranno una lezione di Iyengar® Yoga. Questo stile di yoga è focalizzato su allineamento, stabilità e ascolto del corpo, ideale per migliorare postura, forza e presenza. La precisione e la consapevolezza sono alla base di questa pratica, che utilizza supporti per adattarsi alle esigenze individuali.

Una collaborazione per il benessere autentico

La collaborazione tra Movimënt Alta Badia e Yoga Dolomites nasce da una visione condivisa del benessere. Entrambe le realtà credono nell’importanza del movimento della cura della persona e del rispetto del paesaggio. L’obiettivo è offrire esperienze autentiche che uniscano il benessere fisico e mentale con la bellezza naturale delle Dolomiti.

La partecipazione all’evento ha un costo di 30 euro. È richiesto di portare con sé il proprio tappetino e di prenotare il posto in anticipo. I dettagli su luogo, orari definitivi e modalità di partecipazione saranno comunicati nei giorni precedenti l’evento sulla pagina Instagram ufficiale di Movimënt Alta Badia.

Non perdere l’opportunità di vivere una giornata di benessere in un contesto unico, dove la pratica yoga si fonde con la maestosa bellezza delle Dolomiti.