Sport e attività fisica sono tra i principali alleati di chi desidera buttare giù i chili di troppo. Tra le attività fisiche più efficaci, adatte anche ai principianti e a chi desidera allenarsi a casa o al parco, troviamo gli allenamenti HIIT.

Acronimo di High Intensity Interval Training, l’HIIT è un metodo di allenamento che si basa sull’alternanza tra attività fisica ad alta intensità e a bassa intensità. La durata totale dell’allenamento è molto variabile e può andare dai 10 minuti, per i principianti assoluti, fino ai 45 minuti, per chi è già allenato e ha raggiunto un buon livello di resistenza fisica.

Questa tipologia di attività fisica è in grado di stimolare il metabolismo, aiutandolo a bruciare calorie anche durante gli esercizi a bassa intensità e dopo la fine della seduta di workout. Per bruciare più rapidamente i grassi, potete utilizzare in parallelo a questo allenamento e a un’alimentazione equilibrata, un brucia grassi efficace per dimagrire come quello della marca snella di Gabriella Vico.

In questo articolo andremo a scoprire più nel dettaglio in cosa consiste l’HIIT e quali esercizi svolgere per una seduta di allenamento brucia grassi facile, ma completa.

High Intensity Interval Training: in che cosa consiste

Con il termine HIIT non si fa riferimento a una particolare pratica sportiva, ma a una modalità di allenamento, la quale alterna, come anticipato nell’introduzione, esercizi ad alta intensità e fasi di allenamento attivo a bassa intensità oppure a momenti di riposo.

La durata delle due fasi, il numero di ripetizioni, l’intensità e il tipo di lavoro variano a seconda del protocollo applicato. Per non commettere errori e individuare quello che meglio si adatta alle proprie prestazioni fisiche e agli obiettivi da raggiungere, è sempre preferibile rivolgersi a un personal trainer che possa indicare anche la successione di esercizi da svolgere. In alternativa, è possibile seguire i video e i tutorial disponibili online, i quali offrono un’ampia scelta di workout brucia grassi sia per principianti sia per i più preparati.

L’efficacia del metodo HIIT nel bruciare i grassi è stata dimostrata da alcune ricerche di settore, le quali hanno evidenziato come questo tipo di allenamento sia in grado di ridurre almeno in parte il grasso addominale e sottocutaneo in un soggetto leggermente in sovrappeso

Workout brucia grassi HIIT

Tra le più diffuse modalità di allenamento HIIT, troviamo quella che alterna 30 secondi di attività intensa, svolta ad alta velocità, a 30 secondi di attività fisica a bassa intensità.

Chi è alle prime armi, può dedicare a questa attività una decina di minuti, così da dare al proprio corpo il tempo di abituarsi.

Gli esercizi che è possibile svolgere sono numerosi e comprendono corsa, bicicletta (anche cyclette), salti, sollevamento pesi, addominali e via dicendo. Ecco un esempio di workout brucia grassi:

corsa sul posto jumping jack step touch squat jump corsa con calcata ai glutei plank step touch plank jack slancio gamba avanti burpees

Ogni esercizio deve essere effettuato per 30 secondi e l’intero ciclo va ripetuto per due volte di seguito, senza interruzioni.