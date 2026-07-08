Allianz 3am Report 2026: le principali ansie degli italiani

Nel panorama attuale, gli italiani si trovano ad affrontare una serie di preoccupazioni che vanno ben oltre le questioni economiche. Secondo l’ultimo Allianz 3am Report 2026 realizzato in collaborazione con Ipsos, la salute rimane al primo posto tra le ansie degli italiani, seguita da vicino da futuro e sicurezza personale.

Salute: il benessere dei familiari e l’accesso alle cure

La salute è un tema che tocca profondamente gli italiani. Le principali preoccupazioni riguardano il benessere dei familiari il rischio di malattie gravi e l’accesso alle cure. A differenza della media internazionale, gli italiani citano meno spesso gli aspetti legati alla salute mentale e alla gestione dello stress.

Futuro e cambiamento climatico: un legame sempre più stretto

Rispetto agli altri paesi coinvolti nell’indagine, gli italiani associano con maggiore frequenza le preoccupazioni per il futuro agli effetti del cambiamento climatico. Questo riflette una crescente consapevolezza delle sfide ambientali e delle loro implicazioni a lungo termine.

Differenze generazionali e di reddito

L’indagine evidenzia differenze significative tra generazioni e livelli di reddito. I più giovani concentrano le proprie preoccupazioni su lavorocarriera e prospettive future mentre le generazioni più mature attribuiscono maggiore importanza a salutesicurezza e ambiente.

All’aumentare del reddito, diminuisce il peso delle preoccupazioni economiche e cresce l’attenzione verso sostenibilitàtutela dell’ambiente e qualità della vita.

Sicurezza: criminalità e protezione personale

La sicurezza guadagna rilevanza nelle percezioni degli intervistati. In particolare, criminalità e sicurezza personale sono temi che preoccupano gli italiani più della media degli altri paesi analizzati. Meno sentite, invece, risultano le preoccupazioni relative alla cybersicurezza e all’instabilità politica.

Educazione finanziaria: una necessità crescente

Con l’aumento del costo della vita e la crescente necessità di assumersi maggiori responsabilità riguardanti la propria pensione, il proprio patrimonio e la propria sicurezza finanziaria, diventa essenziale possedere una buona educazione finanziaria. Tuttavia, permangono significative lacune nelle conoscenze. Allianz continua a investire in soluzioni incentrate sul cliente, capaci di soddisfarne le esigenze in continua evoluzione.

In questa direzione si inserisce il lancio di Allianz School For Life una piattaforma di apprendimento digitale gratuita e ad accesso aperto progettata per aiutare a colmare le lacune nella preparazione finanziaria e sostenere la resilienza a lungo termine.