Cioccolato fondente: proprietà, benefici e consigli per un consumo equilibrato

Il cioccolato fondente è spesso visto come un alimento da evitare quando si parla di alimentazione sana. Tuttavia, come per molti altri cibi, la differenza non sta nell’alimento in sé, ma nella sua qualità, quantità e nel contesto in cui viene consumato.

Il cacao amaro e il cioccolato fondente di buona qualità possono essere parte di un’alimentazione equilibrata, offrendo non solo un ottimo gusto, ma anche interessanti benefici per la salute.

Le proprietà benefiche del cacao

Il cacao è naturalmente ricco di polifenoli composti antiossidanti il cui contenuto varia in base alla materia prima e al processo produttivo. Questi composti sono oggetto di numerosi studi per il loro possibile ruolo a supporto della salute cardiovascolare.

Il cacao non è un alimento privo di calorie, ma questo non lo rende un alimento da evitare. Le calorie rappresentano semplicemente energia, e ciò che conta è la qualità nutrizionale dell’alimento. Il cacao è una fonte preziosa di composti che vanno ben oltre il semplice apporto energetico.

Come scegliere il cioccolato fondente giusto

Per beneficiare delle proprietà del cacao, è importante imparare a leggere la lista degli ingredienti. Il cacao deve comparire come primo ingrediente e la lista degli ingredienti dovrebbe essere breve e riconoscibile.

Attenzione ai grassi aggiunti. Non bisogna fermarsi alla tabella nutrizionale. Le calorie da sole non raccontano la qualità di un alimento. Il cacao è calorico, ma è la composizione complessiva che fa la differenza.

Quanto cioccolato fondente consumare

Il cioccolato fondente può trovare spazio all’interno di un’alimentazione sana. Per la maggior parte delle persone, una porzione di circa 20-30 grammi di cioccolato di qualità può essere consumata indicativamente 2 volte alla settimana, sempre nel contesto di una dieta varia ed equilibrata.

In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato la dott.ssa Francesca Paparella, nutrizionista CDI, sottolinea l’importanza di scegliere cacao di qualità e di consumarlo nelle giuste quantità.

Frozen bites ai frutti rossi e cioccolato fondente

Un dessert fresco, semplice e naturalmente ricco di gusto, perfetto per l’estate. Ecco come prepararlo:

Ingredienti: Fragole oppure ciliegie denocciolate, lamponi, mirtilli o altri frutti graditi, cioccolato fondente al 70-85%, cocco rapè facoltativo.

Procedimento: Lavare e asciugare accuratamente la frutta. Disporre la frutta su un vassoio rivestito con carta da forno e riporre in freezer per circa 30-60 minuti. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde a bassa potenza. Immergere ogni frutto nel cioccolato fuso oppure versa il cioccolato sopra la frutta già congelata e una spolverata di cocco rapè, se gradito. Riporre nuovamente in freezer per almeno 1-2 ore, fino a completa solidificazione. Servire direttamente dal freezer oppure lascia riposare 2-3 minuti a temperatura ambiente prima di gustare.