Salute 2026: l’evoluzione delle abitudini sanitarie degli europei

Nel panorama sanitario europeo del 2026, i cittadini stanno assumendo un ruolo sempre più attivo nella gestione della propria salute. Questo cambiamento è evidenziato dallo STADA Health Report 2026 che rivela come solo il 56% degli europei si dichiari soddisfatto del proprio sistema sanitario pubblico, un dato in calo rispetto al 58% del 2026.

Questa tendenza verso l’autonomia sanitaria si traduce in comportamenti che stanno ridefinendo il ruolo delle farmacie territoriali, come l’automedicazione e l’uso di strumenti digitali per il monitoraggio della salute.

L’ascesa dell’automedicazione e dei dispositivi di monitoraggio

L’automedicazione è diventata una pratica diffusa: il 94% degli europei si auto-tratta per disturbi minori come il dolore, i sintomi influenzali e i problemi gastrointestinali. Per il 59% degli intervistati, questa scelta è basata sull’esperienza, mentre il 47% lo fa per evitare le lunghe attese per un appuntamento medico.

Parallelamente, l’uso di strumenti di monitoraggio domestico è in forte crescita. Il 85% della popolazione utilizza almeno un dispositivo, con i misuratori di pressione in testa (58%), seguiti da app per smartphone (39%) e fitness tracker (32%).

La sfida del digitale: fiducia e showrooming

Nonostante l’avanzata della tecnologia, il rapporto face-to-face con medico e farmacista rimane prioritario per la maggioranza degli europei: rispettivamente il 79% e il 61%. Tuttavia, il panorama commerciale è in evoluzione.

La fiducia nei canali digitali è condizionata: il 62% dei consumatori si fida di una farmacia online, ma il 29% non si fida affatto di soggetti privi di una presenza fisica. Il 23% si fida del digitale solo se collegato a una farmacia locale con licenza.

Un fenomeno preoccupante per le farmacie fisiche è lo showrooming il 35% degli europei ammette di aver chiesto consiglio in farmacia per poi acquistare il prodotto online, principalmente per il prezzo (17%) o la comodità (12%).

La farmacia del futuro: un hub ibrido

I dati indicano che la farmacia del futuro dovrà essere un hub ibrido, capace di fondere la presenza fisica con la reattività digitale. Alla domanda su quali servizi si vorrebbero nel punto vendita del futuro, le risposte tracciano una roadmap precisa.

Il 39% degli intervistati vorrebbe la possibilità di ottenere prescrizioni ripetibili in farmacia per patologie croniche, alleggerendo il carico dei medici di medicina generale. Il 34% chiede servizi di consulenza disponibili 24/7 mentre il 29% desidera consulenza personalizzata basata sulla storia medica del paziente.

Integrare servizi di telemedicina e specialisti in farmacia, insieme alla consegna a domicilio strutturata, sono ulteriori richieste emergenti. Il ruolo del farmacista territoriale nel 2026 non è ridimensionato dall’AI o dall’e-commerce, ma ridefinito: il farmacista diventa l’interfaccia umana e il consulente insostituibile per interpretare i dati che il paziente raccoglie autonomamente tramite app e intelligenza artificiale.