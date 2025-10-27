Analisi del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025: cosa aspettarsi

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano presenta una rivalutazione significativa, con un aumento medio dei prezzi del 5% rispetto all’anno precedente, secondo i dati forniti da OMI e Nomisma. Questa crescita è trainata dalla domanda costante da parte di investitori internazionali e dal consolidarsi di Milano come hub economico e culturale.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ricercate rimangono il Centro Storico, Brera e Porta Venezia, dove le proprietà continuano a ottenere un cap rate favorevole. Le tipologie più richieste sono gli appartamenti di lusso e le ville storiche, che attirano un pubblico elitario.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano un incremento costante dei prezzi, in particolare per le proprietà con caratteristiche uniche. Le opportunità di investimento si trovano anche in aree emergenti come Isola e Gambara, dove il potenziale di cash flow è notevole, con rendimenti che possono superare il 7%.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi intende investire nel mercato immobiliare di lusso a Milano, è fondamentale considerare la location e la qualità della proprietà. È consigliabile effettuare un’analisi approfondita del ROI immobiliare e valutare le tendenze di mercato prima di procedere all’acquisto.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per i prossimi anni evidenziano una crescita continua dei prezzi nel settore del lusso. Milano si conferma un punto di riferimento per gli investimenti immobiliari, supportata da eventi internazionali e dall’incremento della popolazione.