Arte, musica, benessere e cultura: i corsi del Centro Civico per tutti

Il Centro Civico si conferma un punto di riferimento per chi desidera arricchire il proprio tempo libero con attività creative, culturali e di benessere. Con una ampia offerta formativa che spazia dalle arti figurative alla musica dalla danza alle lingue straniere fino ai corsi di benessere il Centro Civico accoglie tutti coloro che vogliono imparare, divertirsi e stare bene.

Le iscrizioni sono sempre aperte e i corsi iniziano non appena viene formato un gruppo. Gli orari e i livelli possono variare, offrendo flessibilità a tutti i partecipanti. Alcuni corsi permettono addirittura l’iscrizione durante l’anno, rendendo l’offerta ancora più accessibile.

Arte e musica: esprimere la propria creatività

Per gli amanti dell’arte il Laboratorio Arte tenuto da Sannino Rosa è un’occasione imperdibile. Con un costo orario di € 5,00 il corso si svolge ogni sabato dalle 11:00 alle 13:00, da ottobre a maggio. Per chi preferisce la musica sono disponibili corsi di chitarra individuale con Nerolidio e di pianoforte con Sannino Rosa. Entrambi i corsi offrono lezioni personalizzate e un ambiente stimolante per imparare a suonare.

Danza: un viaggio nel tempo

La danza è un’altra delle passioni che il Centro Civico sa coltivare. Con corsi di Danza di Società Ottocentesca e Danza Storica i partecipanti possono immergersi in stili di danza unici e affascinanti. Entrambi i corsi sono gratuiti e si svolgono rispettivamente il martedì e il giovedì, da settembre a giugno.

Beneessere: prendersi cura di sé

Il benessere fisico e mentale è al centro di molti corsi offerti dal Centro Civico. Da Allena la tua mente con Annalisa Orsenigo a Fitness per la mente con Sara Eralti, questi corsi offrono tecniche e strumenti per migliorare la propria salute mentale. Per chi preferisce il benessere fisico, ci sono corsi di Pilates con Claudia d’Ippolito e Marilena Afflitto, che aiutano a migliorare la postura e la tonicità muscolare.

Aromi e rimedi naturali

Un corso particolare è quello di Aromi e rimedi naturali tenuto dal Movimento Salute & Benessere. Con un costo orario di € 11,00 questo corso si svolge il martedì dalle 15:30 alle 17:00, da ottobre a novembre. Un’opportunità per scoprire i segreti delle piante e dei loro benefici per la salute.

Cultura e teatro: esplorare nuove passioni

Per gli appassionati di cultura e teatro il Centro Civico offre corsi di Laboratorio Teatrale con la Compagnia teatrale Dietro le Quarte e Teatro Brillante con Genesio Capuano. Entrambi i corsi sono gratuiti e si svolgono da settembre a luglio. Inoltre, il corso Impariamo a viaggiare attraverso gli alberi con Grazia Lavrano offre un’esperienza unica per scoprire la natura e la sua storia.

Lingue straniere: aprire nuove porte

Imparare una lingua straniera è un’opportunità per ampliare i propri orizzonti. Il Centro Civico offre corsi di Lingua Tedesca con Margherita Ribaudo e Inglese Conversation con Paolo Andrea Fumagalli. Questi corsi, con un costo orario che varia da € 5,00 a € 8,00 si svolgono da ottobre a maggio e sono adatti a tutti i livelli.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare direttamente i docenti o il Centro Civico. Gli orari di apertura sono lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 16. Il mercoledì, è possibile rivolgersi al Centro Civico Triante dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.