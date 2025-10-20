Aumento allarmante delle malattie oculari in Italia: dati e strategie di prevenzione

Le malattie oculari costituiscono un tema di crescente importanza in Italia. Circa sei milioni di persone sono affette da disturbi visivi, di cui un terzo presenta una significativa riduzione della vista. Inoltre, molti non sono nemmeno consapevoli di avere problemi oculari. Questi dati sono stati recentemente presentati durante il primo incontro nazionale organizzato dall’APMO, l’Associazione Pazienti Malattie Oculari. La situazione evidenzia la necessità urgente di una maggiore sensibilizzazione e intervento.

La campagna di sensibilizzazione: risultati e impatti

La campagna intitolata “La salute dei tuoi occhi. Non perderla di vista” è stata lanciata in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO). L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’Intergruppo parlamentare per la prevenzione e cura delle malattie oculari. Sono stati organizzati eventi informativi e screening oculari in cinque regioni italiane: Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia e Sicilia.

Attività di screening e diagnosi precoce

Durante questi eventi, oltre 400 cittadini hanno partecipato a controlli specialistici per le patologie oculari più diffuse. I risultati sono stati significativi: è emerso che una persona su cinque è stata identificata come a rischio per disturbi oculari comuni, quali cataratta, maculopatia, retinopatie, glaucoma e occhio secco. Questo dato sottolinea l’importanza della diagnosi precoce delle malattie, fondamentale per prevenire una possibile perdita della vista.

Il ruolo dell’APMO e le sfide future

Francesco Bandello, presidente dell’APMO e direttore dell’Unità Oculistica all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha fornito un giudizio positivo sulla campagna. Egli ha sottolineato che, nonostante l’APMO sia un’associazione recente, le problematiche legate alla salute oculare sono molteplici e richiedono un’attenzione costante. Attualmente, solo l’1% della spesa sanitaria pubblica è dedicato all’oftalmologia, una cifra considerata inadeguata rispetto al crescente numero di persone affette da patologie come il glaucoma e le maculopatie.

Prospettive di miglioramento

Nonostante le difficoltà, Bandello si mostra ottimista riguardo al futuro. Auspica che l’attuale livello di attenzione e dialogo possa essere mantenuto, consentendo di proseguire su questa strada di sensibilizzazione e informazione. L’APMO si propone di rivestire un ruolo chiave in questo processo, impegnandosi a promuovere la salute degli occhi e a combattere l’ignoranza riguardo alle malattie oculari.

L’importanza della prevenzione

La salute degli occhi rappresenta un aspetto fondamentale per il benessere delle persone e non deve essere trascurata. Le campagne di sensibilizzazione e i programmi di screening risultano essenziali per garantire a ciascuno l’accesso alle cure necessarie e prevenire complicazioni future. È cruciale proseguire negli investimenti in iniziative di questo tipo, al fine di migliorare la qualità della vita di milioni di italiani e promuovere una maggiore consapevolezza su questo tema di rilevanza primaria.