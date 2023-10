Caduta dei capelli nella donna: consigli e rimedi naturali

La caduta dei capelli interessa le donne in una percentuale minore rispetto alla percentuale che interessa gli uomini. Tuttavia, come per l’uomo, la caduta dei capelli nella donna può provocare disagio o imbarazzo, soprattutto quando non si tratta di un semplice assottigliamento o diradamento dei capelli, ma di una calvizie vera e propria. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende la caduta dei capelli nelle donne e come affrontare il problema rapidamente e naturalmente.

Caduta dei capelli nella donna

La caduta dei capelli fa parte di un equilibrio naturale che, a volte, può anche interrompersi bruscamente o gradualmente, a seconda anche della causa che determina la caduta dei capelli. Se, da un lato, perdere qualche ciocca non è un problema, dunque, e che per ogni capello che cade uno nuovo ricresce, dall’altro, quando alla caduta non segue la ricrescita, questa perdita può essere la conseguenza di un problema che, in ogni caso, non dovrebbe necessariamente allarmare.

Le cause che determinano la caduta dei capelli nella donna sono diverse e possono essere influenzate anche da fattori differenti. Come per l’uomo, anche nella donna la caduta dei capelli può essere temporanea o permanente e, anche nel caso della donna, fortunatamente, le soluzioni sulle quali contare per prevenire o risolvere il problema sono numerose.

Caduta dei capelli nelle donna: cause

La caduta dei capelli nelle donne può interessare qualunque tipologia di donna, dalla più giovane alla più anziana, dato che le cause possono essere diverse. Anche in una donna, la caduta dei capelli può dipendere dalla genetica, pertanto, se avete una madre o una nonna che ha sofferto di perdita dei capelli, allora, è molto probabile che anche voi soffriate delle stesso problema. In questo caso, la caduta dei capelli è permanente, ma non è detto che sia un problema e non è detto che non possa essere gestita.

In alcune donne, la caduta dei capelli si verifica, semplicemente, a causa dell’età. Tuttavia, la caduta dei capelli può essere più frequente anche nelle donne che hanno partorito da poco, nelle fumatrici, in chi soffre di una malattia specifica. A volte, la caduta dei capelli può essere l’effetto collaterale di un farmaco o il risultato di un lungo periodo di stress, sia fisico che mentale.

La caduta dei capelli nelle donne può verificarsi anche nella menopausa e, più nello specifico, a causa del brusco calo degli estrogeni che si verifica nel periodo che la precede, ovvero, durante la perimenopausa. In questo caso, la caduta dei capelli è temporanea e cessa con l’arrivo della menopausa vera e propria.

Caduta dei capelli nella donna: miglior rimedio naturale

Indipendentemente dalla causa che determina la caduta dei capelli nelle donne e indipendentemente dal fatto che questa caduta sia temporanea o permanente, le soluzioni sulle quali fare affidamento per affrontare e risolvere questo problema definitivamente sono numerose.

