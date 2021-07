L’avocado è un frutto originario del Messico e dell’America centrale, ricco di proprietà benefiche per la salute dei capelli. Scopriamone insieme i benefici.

Avocado sui capelli: le proprietà

L’avocado è un frutto ricchissimo di Omega 3, vitamina A, vitamina E, minerali e oli nutrienti, tutti elementi utili per la salute dei nostri capelli.

L’avocado è conosciuto anche per le sue proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi, nonché l’invecchiamento precoce di pelle e capelli. Gli antiossidanti, inoltre, migliorano il sistema immunitario e abbassano i livelli di colesterolo nel sangue.

L’avocado è ricco anche di fibre e acido folico, e dalla polpa di ricava un olio naturale estremamente nutriente e idratante non solo per la pelle, ma anche per i capelli.

Il frutto, infatti, in cosmetica viene utilizzato e apprezzato per via delle sue proprietà idratanti ed emollienti.

Non solo, l’avocado è particolarmente efficace per i capelli perché ricco di minerali come rame, calcio, ferro, potassio e magnesio, che agendo in profondità prevengono la caduta dei capelli, l’invecchiamento dei tessuti e l’effetto crespo, donando maggiore corposità e luce a tutta la chioma.

Avocado per capelli crespi e sfibrati

Con l’avocado è possibile realizzare molti trattamenti di bellezza per rendere i capelli sani, lucidi e corposi. Il frutto è perfetto per nutrire in profondità anche le chiome più secche e sfibrate, grazie alla presenza dei grassi e delle vitamine.

Per esempio, per realizzare una maschera nutriente efficace contro i capelli crespi e sfibrati, frullate mezzo avocado con dell’olio d’oliva. Applicate la maschera su tutti i capelli e lasciate agire per 20 minuti, poi procedete con il normale lavaggio della chioma. Alla fine, avrete dei capelli lucidi, ben nutriti e morbidi.

Per un trattamento d’urto contro il crespo, invece, mescolate un avocado maturo con il succo di un limone, un cucchiaio di olio d’oliva e un cucchiaio di gel di aloe vera.

Applicate il composto su tutte le lunghezze e lasciate agire per almeno un’ora prima di risciacquare.

Avocado per capelli con forfora

L’avocado è un ottimo rimedio naturale anche in caso di forfora secca e grassa. Per preparare una maschera contro la forfora secca, mescolate mezzo frutto frullato con qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Contro la forfora grassa, invece, utilizzate mezzo avocado frullato con dell’aceto di mele.

Applicate il composto sulla cute e lasciate in posa per almeno 20 minuti prima di risciacquare.