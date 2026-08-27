Barre Workout: scopri la disciplina che unisce danza e fitness

Negli ultimi dieci anni, il mondo del fitness ha visto una riduzione significativa di cinque milioni di inattivi, grazie alla diffusione di metodi di allenamento sempre più personalizzati e accessibili. Tra queste nuove tendenze, il barre workout spicca per la sua capacità di unire la grazia della danza classica all’efficacia dell’allenamento fisico.

Questa disciplina, nata dall’utilizzo della sbarra nelle scuole di danza, ha trovato la sua strada nei centri fitness, offrendo un programma completo che garantisce tonicitàflessibilità ed eleganza nei movimenti.

Le origini del barre workout e la sua evoluzione

Il barre workout è stato sviluppato per portare i benefici della danza classica a un pubblico più ampio. Roberta Fadda, segretario generale della Federazione italiana fitness (Fif) spiega che “è nato così il barre o barre workout una tendenza che si è evoluta in una disciplina a sé stante che utilizza la sbarra come punto di appoggio stabile all’interno di un programma di allenamento completo”.

Questa disciplina unisce la precisione e la grazia del balletto alla forza e all’allenamento muscolare di altre discipline, come lo yoga il pilates e l’Hiit. Un elemento comune a tutti gli allenamenti è la precisione nei movimenti che, unita a un’esecuzione rapida, consente di lavorare la muscolatura profonda.

Come si svolge una lezione di barre workout

Una tipica lezione di barre workout inizia con una fase di riscaldamento, seguita da una serie di esercizi ispirati alla danza classica, ma adattati per ottenere risultati mirati su specifici gruppi muscolari. Tra questi esercizi troviamo:

Demi-plié piegamenti sulle ginocchia in prima o seconda posizione, che possono essere eseguiti anche in relevé sollevandosi sui talloni per lavorare sui polpacci.

piegamenti sulle ginocchia in prima o seconda posizione, che possono essere eseguiti anche in relevé sollevandosi sui talloni per lavorare sui polpacci. Battement slanci della gamba in avanti, indietro e di lato, eseguiti con la sola forza del muscolo per modellare l’esterno coscia e i glutei.

slanci della gamba in avanti, indietro e di lato, eseguiti con la sola forza del muscolo per modellare l’esterno coscia e i glutei. Tendu il piede scivola a terra fino a stendersi completamente.

il piede scivola a terra fino a stendersi completamente. Dégagé simile al tendu, ma con il piede staccato da terra di pochi centimetri, spesso abbinato al lavoro delle braccia con pesetti leggeri.

Questi movimenti, eseguiti a tempo di musica, diventano un esercizio cardio e di resistenza, perfetto per bruciare calorie e rimodellare la silhouette.

Le nuove evoluzioni del barre workout

Il barre workout ha visto recenti evoluzioni, presentate alla fiera internazionale RiminiWellness. Tra queste, il barre training evolution ideato da Roberta Fadda, offre un metodo completo per migliorare controllo, stabilità e allineamento del corpo.

Functional barre

Il functional barre unisce elementi di danza, yoga e fitness funzionale per bruciare calorie e rinforzare la muscolatura. Durante la lezione, si eseguono esercizi classici di tonificazione e postura, piegamenti, squat e affondi, con l’ausilio di piccoli attrezzi come elastici e weight ball.

Reformer barre

Il reformer barre combina la sbarra con il reformer pilates un macchinario a molle che offre una resistenza fluida e personalizzata. Questo metodo è perfetto per scolpire gambe e glutei, rinforzare il core e migliorare l’allineamento posturale.

Heat barre

In alcuni centri fitness, è possibile praticare l’heat barre una variante del barre workout eseguita in una stanza riscaldata a 40 gradi con un’umidità del 30%. Questo allenamento favorisce la mobilità articolare, l’allungamento immediato e la sudorazione, aiutando a eliminare le tossine.

A chi è adatto il barre workout

Il barre workout è una disciplina inclusiva e democratica adatta a tutti, uomini e donne di ogni età, sportivi o persone che hanno alle spalle anni di vita sedentaria. L’utilizzo della sbarra fornisce un appoggio che consente di mantenere l’equilibrio e l’allineamento del corpo, rendendo i movimenti efficaci nel modellare e tonificare la figura.

Questa disciplina a basso impatto è ideale anche per chi soffre di problemi alla schiena, purché ci sia sempre la supervisione di un trainer esperto. Non è necessario aver studiato danza da bambini per praticare il barre workout, rendendolo accessibile a un pubblico molto ampio.