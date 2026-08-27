Prevenzione oncologica a Palermo: l’alleanza tra Asp e farmacie per salvare vite

In un contesto sanitario sempre più complesso, la città di Palermo si distingue per un’iniziativa innovativa che punta a rivoluzionare l’approccio alla prevenzione oncologica. L’Asp di Palermo e Federfarma hanno stretto un’alleanza strategica che coinvolge le 395 farmacie cittadine, trasformandole in veri e propri presidi sanitari di prossimità.

L’obiettivo è ambizioso: aumentare i volumi di adesione alle campagne di prevenzione gratuita e colmare il divario che separa la Sicilia dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Questa operazione è sostenuta dal Dipartimento per le attività sanitarie e dall’Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute con un focus su tre patologie ad altissimo impatto: il carcinoma mammario il tumore della cervice uterina e il tumore del colon-retto.

La campagna di sensibilizzazione con i volti noti della cultura siciliana

Per dare visibilità a questa iniziativa, sono stati coinvolti volti noti della cultura e dello spettacolo siciliano, tra cui Maria Grazia CucinottaErnesto Maria Ponte e Sasà Salvaggio. La loro presenza mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, intercettando le neoplasie nelle fasi esordienti per garantire opzioni terapeutiche più efficaci e ridurre drasticamente la mortalità.

Il ruolo strategico delle farmacie nella prevenzione oncologica

Le farmacie di Palermo non si limitano a un’azione informativa, ma agiscono concretamente sul piano operativo. I cittadini possono effettuare in loco la prenotazione diretta per la mammografia e per il test citologico oltre a ritirare i kit destinati alla ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore colon-rettale. Questo approccio mira a rimuovere gli ostacoli logistici e a scardinare quelle esitazioni culturali che continuano a rallentare la piena adesione ai programmi di screening nel Mezzogiorno.

L’integrazione tra la struttura pubblica e le farmacie convenzionate rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità ai servizi di prevenzione. Questa iniziativa non solo facilita la prenotazione degli esami, ma contribuisce anche a creare una cultura della prevenzione più diffusa e consapevole.

In un’epoca in cui la prevenzione è fondamentale per combattere le malattie oncologiche, Palermo si pone all’avanguardia con un modello che potrebbe diventare un esempio per altre città italiane. Grazie a questa collaborazione, la lotta ai tumori diventa più accessibile e vicina ai cittadini, trasformando le farmacie in alleate strategiche per la salute pubblica.