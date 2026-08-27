Prevenzione oncologica a Palermo: l'alleanza tra Asp e farmacie per salvare vite
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Prevenzione oncologica a Palermo: l’alleanza tra Asp e farmacie per salvare vite

Un'iniziativa rivoluzionaria a Palermo vede le farmacie trasformarsi in presidi sanitari di prossimità per la prevenzione dei tumori

In un contesto sanitario sempre più complesso, la città di Palermo si distingue per un’iniziativa innovativa che punta a rivoluzionare l’approccio alla prevenzione oncologica. L’Asp di Palermo e Federfarma hanno stretto un’alleanza strategica che coinvolge le 395 farmacie cittadine, trasformandole in veri e propri presidi sanitari di prossimità.

L’obiettivo è ambizioso: aumentare i volumi di adesione alle campagne di prevenzione gratuita e colmare il divario che separa la Sicilia dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Questa operazione è sostenuta dal Dipartimento per le attività sanitarie e dall’Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute con un focus su tre patologie ad altissimo impatto: il carcinoma mammario il tumore della cervice uterina e il tumore del colon-retto.

La campagna di sensibilizzazione con i volti noti della cultura siciliana

Per dare visibilità a questa iniziativa, sono stati coinvolti volti noti della cultura e dello spettacolo siciliano, tra cui Maria Grazia CucinottaErnesto Maria Ponte e Sasà Salvaggio. La loro presenza mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, intercettando le neoplasie nelle fasi esordienti per garantire opzioni terapeutiche più efficaci e ridurre drasticamente la mortalità.

Il ruolo strategico delle farmacie nella prevenzione oncologica

Le farmacie di Palermo non si limitano a un’azione informativa, ma agiscono concretamente sul piano operativo. I cittadini possono effettuare in loco la prenotazione diretta per la mammografia e per il test citologico oltre a ritirare i kit destinati alla ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore colon-rettale. Questo approccio mira a rimuovere gli ostacoli logistici e a scardinare quelle esitazioni culturali che continuano a rallentare la piena adesione ai programmi di screening nel Mezzogiorno.

L’integrazione tra la struttura pubblica e le farmacie convenzionate rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’accessibilità ai servizi di prevenzione. Questa iniziativa non solo facilita la prenotazione degli esami, ma contribuisce anche a creare una cultura della prevenzione più diffusa e consapevole.

In un’epoca in cui la prevenzione è fondamentale per combattere le malattie oncologiche, Palermo si pone all’avanguardia con un modello che potrebbe diventare un esempio per altre città italiane. Grazie a questa collaborazione, la lotta ai tumori diventa più accessibile e vicina ai cittadini, trasformando le farmacie in alleate strategiche per la salute pubblica.

Scritto da Roberto Capelli

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