Nina Dobrev, attrice di successo conosciuta grazie al ruolo da protagonista nella fortunata serie “The Vampire Diaries”, segue una routine di bellezza per una pelle luminosa e sana. Scopriamo i passaggi della skincare dell’attrice bulgara naturalizzata canadese.

La beauty routine di Nina Dobrev: i segreti di bellezza

Per Nina Dobrev, attrice di successo, una routine di bellezza versatile è fondamentale. Dopotutto, l’attrice bulgara-canadese è costantemente in viaggio, che si tratti di viaggi di lavoro o di piacere.

Per quelle volte in cui non è possibile tornare a casa, Nina Dobrev, intervistata da Vogue, ha spiegato cosa fa per prendersi cura quotidianamente della sua pelle.

L’attrice ha raccontato: “Sono ossessionata dai mini contenitori. Faccio anche un cocktail delle mie creme”, spiega Nina mescolando alcune diverse creme idratanti nel palmo della sua mano.

“Questa è la mia ricetta segreta”, dice mostrando i cerotti per gli occhi dal frigorifero per combattere il gonfiore sotto gli occhi la mattina.

Molti dei segreti di bellezza di Nina Dobrev, come ha raccontato lei stessa, le sono state tramandate in famiglia. L’attrice ha detto: “Mia mamma mi ha sempre raccomandato di mettere la crema solare. Devo ringraziarla se non ho ancora le rughe, visto il clima di Atlanta. Ora opto per fondotinta o basi colorate che contengano il fattore di protezione. Mia nonna, invece, mi diceva di usare l’uovo crudo come maschera per i capelli per renderli più luminosi: funziona”.

Per il trucco, la Dobrev passa il correttore, seguito da uno strato leggero di fondotinta sul viso e sul collo. Successivamente, l’attrice applica l’ombretto scuro lungo le linee delle ciglia e riempiendo l’arcata sopraccigliare. Mentre per cancellare i segni persistenti delle occhiaie, Nina Dobrev aggiunge un’altra striscia di correttore.

“Ho recitato in uno show su i vampiri per molto, molto tempo, quindi abbiamo girato di notte e non ho dormito molto”, ha raccontato Nina. E, ha aggiunto: “Una cosa che ho imparato di recente è che le occhiaie appaiono perché sei disidratato, quindi è importante bere molta acqua”.

I segreti di make-up di Nina Dobrev

Nella beauty routine non può mancare il make-up. Per evidenziare i suoi lineamenti, Nina Dobrev passa un blush fucsia e un bronzer luccicante su tutto il viso. “Mi sposto molto, quindi tengo molti di questi prodotti nella mia macchina”, ha raccontato l’attrice bulgara.

Nina ha raccontato altri suoi segreti di make-up: “Quando si parla di make up, lo sguardo è super importante. Io indosso spesso le lenti a contatto colorate Air Optix Colors perché danno qualcosa in più al mio beauty look. Mi piace intonare il colore dell’iride all’abito”, ha detto l’attrice.