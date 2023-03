L’ex Bond girl Colonel Wai Lin in Tomorrow Never Dies, geisha doyenne Mameha in Memoirs of a Geisha e Yu Shu Lien nell’epopea wuxia di Ang Lee Crouching Tiger, ha vinto finalmente l’Oscar come Miglior attrice protagonista. Michelle Yeoh, prima asiatica a vincere il prestigioso premio, ha una pelle da far invidia a 60 anni. Ecco la sua beauty routine.

La skincare routine di Michelle Yeoh: i segreti di bellezza

Sebbene l’attrice sessantenne, Michelle Yeoh, abbia condiviso alcuni segreti per la cura della pelle su cui giura, potrebbe anche essere il suo spirito temerario a tenerla giovane. “Abbiamo avuto momenti selvaggi”, ha detto Michelle in un’intervista, riferendosi al tempo trascorso a lavorare con Jackie Chan. “La gente pensava che stessimo usando schermi verdi. Jackie e io ci guardavamo, tipo, ‘Quale schermo verde?’” Più in forma che mai, ecco come cura ogni giorno la sua pelle.

Michelle Yeoh utilizza un duo composto dalla crema idratante Augustinus Bader e dall’essenza levigante Tatcha per creare la sua miscela di pelle luminosa. Augustinus Bader è diventato sinonimo di routine per la cura della pelle delle celebrità, sebbene abbia un prezzo elevato. L’attrice usa anche la Guerlain Orchidée Impériale Mask, un prodotto intensivo per la cura della pelle rigenerante formulato per trattare la pelle che è stata danneggiata dallo stress emotivo e ambientale.

Non salta mai la SPF

Il premio Oscar aggiunge sempre nella sua skincare routine la protezione SPF. “Anche io mi abbronzavo negli anni ’80, quando era di moda farlo. Ma ho notato che così facendo la mia pelle invecchiava, quindi ho smesso e ora non vado mai da nessuna parte senza prima mettere la crema solare”, ha confermato Michelle. L’attrice attribuisce a sua nonna il merito del suo amore per tutto ciò che riguarda la cura della pelle e l’SPF.

Usa sempre maschere viso

La truccatrice di Michelle Yeoh, Sabrina Bedrani, ha rivelato che l’attrice asiatica usa sempre una maschera in tessuto almeno una volta al giorno per mantenere la sua pelle idratata e rimpolpata o anche delle bende per gli occhi.

Si affida alla Skincare K-beauty

Non sorprende che l’attrice asiatica utilizzi la nota skincare coreana, che arriva fino a 10 passaggi al giorno. L’attrice inserisce prodotti come la Tatcha Essence Skincare Treatment, che potenzia gli effetti della cura della pelle e la rimpolpa.