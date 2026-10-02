La Dott.ssa Maggi è una biologa nutrizionista laureata in Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo aver conseguito l’abilitazione professionale, ha maturato esperienza in una realtà di ristorazione collettiva all’Ospedale di Romano di Lombardia, per poi avviare la propria attività libera. Il suo obiettivo è promuovere una sana alimentazione attraverso un’educazione alimentare mirata, rivolta sia a adulti che a bambini.

Valutazione nutrizionale integrata: stile di vita e composizione corporea

Durante la prima incontro, la Dott.ssa Maggi dedica tempo ad analizzare il stile di vita del paziente, includendo attività fisica, ritmo sonno-veglia e eventuali fattori di stress. Parallelamente, viene eseguita una valutazione della composizione corporea utilizzando strumenti di bioimpedenza per misurare massa grassa, massa magra e idratazione. Questa analisi approfondita permette di identificare eventuali condizioni fisiologiche o patologie come obesità, diabete di tipo 1 e 2, celiachia o intolleranze alimentari, fornendo una base solida per il piano successivo.

Piani alimentari personalizzati: obiettivi e modalità d’intervento

Entro pochi giorni dalla prima visita, la paziente riceve un piano alimentare personalizzato elaborato in base agli obiettivi stabiliti (perdita di peso, gestione del glucosio, attenzione a intolleranze, ecc.). Il documento contiene indicazioni pratiche, suggerimenti di porzioni e alternative nutrizionali, oltre a consigli per una corretta educazione alimentare. La Dott.ssa Maggi rimane disponibile per chiarimenti, garantendo un supporto continuo durante tutto il percorso, sia tramite messaggi che consulti di controllo.

Servizi offerti e modalità di accesso

Il suo studio accoglie adulti e bambini con diverse tipologie di visita: prima visita nutrizionale, visita di controllo, e percorsi di controllo nutrizionale. Le prenotazioni possono avvenire online, con conferma rapida via SMS. Per quanto riguarda i pagamenti, sono accettati carte di credito, debito, prepagate, bonifici e contanti, offrendo flessibilità a tutti i pazienti. I costi indicati si riferiscono a pazienti privi di assicurazione sanitaria.

Recensioni e affidabilità

Le testimonianze raccolte mostrano un alto livello di soddisfazione: i pazienti apprezzano la professionalità, la chiarezza delle spiegazioni e l’approccio empatico della Dott.ssa Maggi. Le recensioni sono verificate attraverso tre livelli – numero di telefono, appuntamento e pagamento – garantendo la massima affidabilità dei feedback.

L’interesse verso una nutrizione consapevole sta crescendo, e la Dott.ssa Maggi si propone come punto di riferimento a Lodi per chi desidera trasformare le proprie abitudini alimentari in uno stile di vita sano e sostenibile.