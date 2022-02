Bicarbonato di sodio e limone sono un mix davvero utile in svariate circostanze. Grazie all’unione di questi due prodotti naturali si possono ottenere numerosi benefici: scopriamo quali sono i principali.

Bicarbonato e limone per digerire meglio

Bicarbonato e limone sono molto utili per chi ha problemi di digestione.

Bere questi due prodotti mescolati in un po’ di acqua, infatti, aiuta ad eliminare la sensazione di gonfiore o quella di bruciore o acidità dallo stomaco.

Il bicarbonato favorirà l’emissione dei gas intestinali responsabili del gonfiore intestinale e regalerà un grande senso di benessere. Per ridurre l’acidità, vi suggeriamo di aggiungere a bicarbonato, limone e acqua anche un po’ di zucchero.

Bicarbonato di sodio e limone per pelle e capelli

Il bicarbonato e il limone si possono unire anche per ottenere una maschera viso davvero efficace. Questi due prodotti naturali infatti sono davvero utili per ottenere una pelle priva di brufoli e acne.

Chi ha la pelle grassa, dunque, dovrebbe mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio, due di acqua e un cucchiaino di succo di limone, fino ad ottenere una pasta omogenea. Questa va poi lasciata sul viso per 15 minuti prima di lavarla via con acqua tiepida.

I benefici cosmetici di bicarbonato e limone riguardano anche i capelli. Chi ha i capelli grassi dovrebbe infatti realizzare un cowash con il bicarbonato di sodio e il limone. Questo rimedio sarà davvero utile per ridurre la produzione di sebo da parte del cuoio capelluto.

Bicarbonato e limone per sbiancare i denti

La combinazione di bicarbonato di sodio e limone è molto utile per sbiancare i denti. Per ottenere questo beneficio, è semplicemente necessario mescolare qualche goccia di limone in un cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Una volta ottenuta una pasta, questa deve essere sfregata sui denti con un dito o con uno spazzolino.

L’azione pulente del bicarbonato si unirà a quella schiarente del limone regalando in questo modo un’azione davvero incredibile sui denti.