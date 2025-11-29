Bollino Rosa 2026-2027: Riconoscimenti per gli Ospedali Eccellenti nella Salute Femminile

Si è tenuta recentemente una cerimonia presso il Ministero della Salute, dove la Fondazione Onda ETS ha conferito il prestigioso Bollino Rosa per il biennio 2026-2027. Questo riconoscimento, attivo dal 2007, identifica gli ospedali che si impegnano a garantire servizi di prevenzione, diagnosi e cura con un approccio di genere, affrontando non solo le specificità femminili ma anche le patologie comuni a entrambi i sessi.

Il valore del Bollino Rosa nella sanità italiana

Ogni due anni, gli ospedali possono candidarsi per ricevere da 0 a 3 Bollini, a seconda dei risultati ottenuti attraverso un questionario approfondito, composto da oltre 500 domande. La valutazione è effettuata da un Advisory Board presieduto da Walter Ricciardi, professore di Igiene e Sanità Pubblica, che considera anche aspetti qualitativi e innovativi nei servizi offerti.

Un percorso di crescita e consapevolezza

Secondo quanto affermato da Ricciardi, il Bollino Rosa è diventato un simbolo di qualità nella sanità italiana. Attualmente, 370 ospedali hanno ottenuto questo riconoscimento, che premia strutture capaci di offrire servizi multidisciplinari orientati al genere e supporto per le vittime di violenza. L’obiettivo è chiaro: garantire che ogni ospedale nel paese possa vantare almeno un Bollino Rosa, sottolineando l’importanza della salute femminile come diritto fondamentale.

Il numero crescente di ospedali premiati

In questa edizione, su 370 ospedali premiati, 145 hanno ricevuto il massimo dei 3 Bollini, 183 hanno ottenuto 2 Bollini e 42 hanno conquistato un singolo Bollino. Tra le specialità cliniche riconosciute, quest’anno si è aggiunta anche l’oftalmologia e la medicina del dolore, mentre la pediatria è stata reinserita. Queste aggiunte evidenziano l’impegno crescente verso una medicina sempre più attenta alle esigenze di salute specifiche delle donne.

Un network di ospedali virtuosi

Il network degli ospedali con il Bollino Rosa offre occasioni per partecipare a eventi come gli (H) Open Day e (H) Open Weekend, che forniscono servizi gratuiti alla popolazione. Questi eventi contribuiscono ad aumentare la consapevolezza riguardo alla salute femminile e garantiscono un accesso diretto a informazioni utili e supporto sanitario.

Un impegno collettivo per la salute di genere

Flori Degrassi, membro dell’Advisory Board, ha sottolineato l’importanza di un cambiamento culturale all’interno delle strutture sanitarie. Il Bollino Rosa rappresenta uno sforzo collettivo per riorganizzare l’offerta sanitaria in base alle esigenze di genere. Le strutture ospedaliere coinvolte in questo progetto hanno dovuto adattarsi e migliorare i propri percorsi diagnostici e terapeutici per rispondere a richieste sempre più complesse e personalizzate.

Affrontare le disuguaglianze in sanità

Il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto livelli record, con oltre 5 miliardi di euro spesi da persone che cercano cure adeguate in altre regioni. Questa situazione evidenzia le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. In questo contesto, il Bollino Rosa emerge come un riferimento importante per le pazienti, assicurando la qualità e l’equità dei servizi offerti.

Il Bollino Rosa rappresenta un impegno concreto per migliorare la salute delle donne e garantire un accesso equo a cure di qualità. La Fondazione Onda ETS continua a impegnarsi per una sanità più inclusiva e attenta alle necessità di tutte le persone.