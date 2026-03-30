Corso pratico di yoga e benessere alla Macroarea di Lettere e Filosofia

L’iniziativa proposta mira a offrire uno spazio di pratica e riflessione sul benessere personale attraverso lo yoga. Organizzato da Anna Garofalo e annunciato il 30 marzo 2026, l’incontro è pensato per chi desidera esplorare tecniche di respirazione, posture e consapevolezza corporea in un contesto universitario. L’approccio sarà pratico e accessibile, con esercizi adattabili sia a chi è alle prime esperienze sia a chi pratica già regolarmente. In questo articolo trovi tutti i dettagli logistici, le modalità di iscrizione e i motivi per partecipare.

La proposta si svolgerà in un ambiente dedicato alla formazione e alla cultura, con attenzione all’accoglienza e al rispetto dei tempi individuali. La locandina dell’iniziativa è consultabile al link indicato nell’annuncio; per partecipare è necessario iscriversi preventivamente tramite il modulo online. L’obiettivo principale è permettere a ogni partecipante di esplorare strumenti concreti per migliorare equilibrio e gestione dello stress, valorizzando sia l’aspetto fisico sia quello mentale.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è previsto per mercoledì 15 aprile dalle ore 16:30 alle ore 18:00, presso la Macroarea di Lettere e Filosofia, in via Columbia, 1. La durata contenuta rende l’incontro ideale per chi desidera sperimentare una pratica concentrata ma completa. Lo spazio scelto favorisce una cornice tranquilla e sicura, utile per svolgere esercizi di respirazione e movimento corporeo sotto la guida di un referente esperto. È consigliato arrivare con qualche minuto di anticipo per il registro e per sistemarsi con calma.

Programma e obiettivi

La sessione prevede una parte iniziale di riscaldamento e consapevolezza respiratoria, seguita da una serie di posture mirate a migliorare la mobilità e l’assetto posturale. Verranno introdotti semplici strumenti per la gestione dello stress e per mantenere la concentrazione nella vita quotidiana. L’intento è offrire a ciascun partecipante elementi pratici, cioè esercizi facilmente ripetibili a casa, con l’accento su respirazione, postura e attenzione corporea.

Iscrizione e informazioni pratiche

Per facilitare l’organizzazione è obbligatorio registrarsi attraverso il modulo d’iscrizione; al momento dell’accesso al form sarà necessario autenticarsi con le proprie credenziali Teams. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 12 aprile 2026, quindi è importante completare la procedura entro tale termine per assicurarsi un posto. Si ricorda che la partecipazione è subordinata alla disponibilità di posti, pertanto si suggerisce di registrarsi quanto prima.

Accesso e logistica

Il luogo dell’incontro è facilmente raggiungibile e dotato di spazi adatti alla pratica. È utile indossare abiti comodi e portare un tappetino personale se disponibile; in alternativa è possibile utilizzare quello fornito dall’organizzazione, compatibilmente con le misure igieniche adottate. Per qualunque informazione aggiuntiva sull’accessibilità o sulle misure di sicurezza si può contattare l’organizzazione indicata nella comunicazione ufficiale.

Perché partecipare

Partecipare a questa sessione significa prendersi una pausa attiva dalla routine, sperimentando strumenti concreti per migliorare la qualità della vita. Lo yoga proposto punta a integrare benefici fisici — come maggiore flessibilità e tono muscolare — con vantaggi mentali, tra cui maggiore chiarezza mentale e riduzione dello stress. L’incontro rappresenta anche un’opportunità per entrare in contatto con altre persone interessate al tema del benessere, favorendo uno scambio costruttivo all’interno della comunità accademica e cittadina.

Se desideri ritrovare equilibrio e imparare pratiche ripetibili nella quotidianità, questo evento offre una palestra di sperimentazione guidata. Ricorda di iscriverti tramite il modulo online e di completare la procedura entro il 12 aprile 2026. Per ulteriori dettagli consulta la locandina o contatta Anna Garofalo tramite i canali ufficiali dell’ateneo.