Il Botox (tossina botulinica tipo A) è ormai un punto fermo delle pratiche estetiche, soprattutto per le rughe del volto. Tuttavia, la sua azione sul sistema neuromuscolare può occasionalmente estendersi a strutture oculari vicine, generando fenomeni clinici che vanno dalla lieve irritazione alla reale compromissione visiva. Comprendere come avvenga questa diffusione è fondamentale per chiunque si sottoponga a trattamenti peri-oculare.

Le complicanze oculari non sono frequenti, ma il loro impatto sulla qualità della vita può essere significativo. Per questo è importante riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme, valutare i fattori di rischio individuali e conoscere le strategie di gestione più efficaci.

Meccanismo d’azione del Botox e diffusione indesiderata

Come la tossina può coinvolgere i muscoli oculari

Una volta iniettata, la tossina agisce bloccando il rilascio di acetilcolina nella giunzione neuromuscolare, riducendo temporaneamente la contrazione del muscolo bersaglio. Se l’iniezione non resta perfettamente confinata, la diffusione locale può interessare muscoli come l’elevatore della palpebra superiore, l’orbicolare o, più raramente, i muscoli estrinseci dell’occhio. La probabilità di questo fenomeno dipende da dose, volume, tecnica di infiltrazione e da variazioni anatomiche proprie del paziente.

Complicanze più frequenti: ptosi palpebrale

La blefaroptosi acquisita è la manifestazione più documentata dopo trattamenti estetici con Botox. Si verifica quando la tossina raggiunge accidentalmente l’elevatore della palpebra superiore, determinando una caduta visibile della palpebra, sensazione di pesantezza e, nei casi più marcati, riduzione del campo visivo superiore. Studi che hanno analizzato oltre 8.700 soggetti riportano una incidenza di ptosi intorno al 2,5 % e una ptosi del sopracciglio nel 3,1 %. Il sintomo di solito compare entro pochi giorni dall’iniezione e si risolve con la riacquisizione della trasmissione neuromuscolare.

In situazioni selezionate possono essere utilizzati colliri a base di agonisti alfa-adrenergici, come l’apraclonidina o l’ossimetazolina, per ottenere un lieve sollevamento temporaneo della palpebra. Tuttavia, la scelta di tali farmaci va valutata caso per caso dal medico curante.

Disturbi della motilità oculare: diplopia e altri fenomeni

Un evento più raro ma più invalidante è la comparsa di diplopia. Quando la tossina coinvolge un muscolo extraoculare, può indurre una paresi transitoria, provocando un disallineamento degli assi visivi. I pazienti descrivono visioni doppie orizzontali, verticali o oblique, spesso limitate a specifiche direzioni di sguardo. È cruciale non attribuire automaticamente la diplopia al Botox: una valutazione ortottica approfondita è indispensabile per escludere altre cause, quali patologie neurologiche o vascolari.

Poiché l’effetto è temporaneo, la diplopia tende a regredire nelle settimane successive. Nel frattempo, l’oculista può ricorrere a occlusione temporanea di un occhio o all’uso di prisma per migliorare la percezione visiva.

Effetti sulla superficie oculare: secchezza, lagophthalmos ed ectropion

L’orbicolare delle palpebre è responsabile del corretto ammiccamento e della distribuzione del film lacrimale. Una sua debolezza funzionale, dovuta a un’iniezione peri-oculare, può provocare ammiccamento incompleto, aumento dell’evaporazione lacrimale e persino lagophthalmos (incapacità di chiudere completamente la palpebra). I sintomi più comuni includono sensazione di corpo estraneo, bruciore, visione fluttuante e, nei casi più gravi, cheratite da esposizione.

In alcuni pazienti si osserva anche una produzione eccessiva di lacrime, nota come epifora dovuta a un’alterazione della pompa lacrimale. In rari casi la debolezza dell’orbicolare può determinare un ectropion transitorio della palpebra inferiore. Queste alterazioni sono spesso sottostimate, specialmente in chi presentava già una condizione di dry eye prima del trattamento.

Durata, gestione e ruolo del professionista

L’effetto della tossina è reversible: la trasmissione neuromuscolare si ristabilisce progressivamente e, La tempistica varia in base al muscolo coinvolto, alla quantità di Botox accidentalmente diffusa e alle caratteristiche individuali del paziente; in rari casi gli effetti possono persistere per diversi mesi.

Prima di eseguire iniezioni peri-oculare è consigliabile valutare eventuali patologie preesistenti, come dry eye grave, precedenti chirurgie palpebrali, strabismo o diplopia pregressa. Se compaiono sintomi quali diplopia persistente, ptosi marcata, dolore oculare, fotofobia o calo della vista, è fondamentale richiedere una visita oftalmologica urgente. L’esame dovrebbe includere acuità visiva, biomicroscopia, valutazione dell’ammiccamento, misurazione della ptosi e, se necessario, studio ortottico della motilità.

Una buona conoscenza dell’anatomia peri-oculare, una corretta selezione del paziente e una tecnica di iniezione accurata sono i pili fondamentali per minimizzare i rischi.