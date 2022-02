Capelli in salute: i migliori cibi anti-caduta

La caduta dei capelli è un evento fisiologico naturale, specie durante i cambi di stagione, ma se si arriva a perdere oltre 200 capelli al giorno significa che c’è qualcosa che non va. Scopriamo quindi quali sono i cibi che aiutano a mantenere in salute i nostri capelli e ad evitarne la caduta.

Salute e capelli: da cosa dipende la caduta?

La cattiva salute dei nostri capelli e la relativa caduta dipendono molto da ciò che mangiamo e dalle condizioni generali del nostro organismo. Il periodo dell’anno in cui tendiamo a perdere più capelli è quello autunnale, quando la nostra chioma si rinnova dopo gli eccessi estivi di esposizione al sole e salsedine.

In genere, dopo 3 mesi la caduta copiosa dei capelli si risolve, ma se il problema persiste le cause potrebbero essere diverse.

Ad esempio, la caduta dei capelli potrebbe dipendere da problemi di salute causati da diete drastiche, da carenza di ferro, da variazioni ormonali, da stress e da un’alimentazione disordinata.

In tutti questi casi, è possibile rimediare seguendo una dieta bilanciata e mangiando in modo salutare. Scopriamo quindi quali sono i migliori cibi anti-caduta.

La dieta per la salute dei capelli

La migliore dieta possibile per avere dei capelli in salute è ricca di sostanze come vitamine, proteine e ferro, tutte importanti per la nostra chioma, dato che contribuiscono alla costituzione del singolo capello garantendone resistenza, elasticità e salute.

I cibi che ne contengono di più sono uova, carne, noci, mandorle e verdure a foglia verde. Vediamoli più nel dettaglio.

Gli alimenti per avere capelli in salute

Per avere dei capelli forti e in salute, è importante nutrirsi degli alimenti giusti. Tra questi, vi sono sicuramente le uova, ottima fonte di grassi sani come Omega-3 e Omega-6, ma anche di vitamina A, selenio e magnesio, importanti per la crescita e la salute non solo dei capelli ma anche del cuoio capelluto.

Altri alimenti ottimi per contrastare la caduta dei capelli sono le carote, ricche di vitamina A, che garantisce il benessere del cuoio capelluto e contrasta l’azione dei radicali liberi, responsabili del deterioramento cellulare e della conseguente caduta della chioma.

Le noci, invece, sono particolarmente ricche di acidi grassi Omega-3 e zinco, che svolgono un’azione anti-caduta e ricostituente. Inoltre, gli Omega-3 bloccano l’ormone responsabile della caduta dei capelli.

Infine, per avere capelli in salute è importante nutrirsi di ortaggi a foglia verde scuro come gli spinaci, ricchi di antiossidanti e vitamine come la vitamina A e la vitamina C, benefici per la nostra chioma.