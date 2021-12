Il mal di stomaco è un problema molto frequente che può avere diverse cause. Questo malessere può essere risolto utilizzando dei farmaci specifici, ma prima di usare questo genere di prodotti vi consigliamo di provare dei rimedi naturali. Scopriamo insieme quali sono tutti i principali rimedi offerti dalla natura.

Cause del mal di stomaco

Le cause che possono provocare mal di stomaco sono davvero numerose. In generale, questo tipo di problema può derivare da uno stress eccessivo oppure dall’ingestione di quantità troppo elevate di cibo. Consumare alimenti piccanti o troppo grassi può causare dolori di stomaco anche molto importanti.

In altri casi, anche le intolleranze alimentari possono provocare mal di stomaco. Ci sono poi alcune tipologie di farmaci che peggiorano la salute di questo organo causandogli grandi sofferenze.

Anche il fumo e l’alcool possono irritare lo stomaco e per questo sarebbe opportuno non portare avanti questo genere di vizi.

Rimedi naturali contro il mal di stomaco

Sono numerosi i rimedi naturali che possono migliorare la salute dello stomaco. Bere tisane a base di erbe specifiche può essere una grande idea per dire addio al dolore. La tisana alla salvia, la camomilla e la tisana alla melissa sono utili per calmare lo stomaco.

Ci sono poi anche altre erbe quali anice, finocchio e cumino che danno una mano in modo concreto.

Anche mangiare riso, patate e pappa di avena risulta utile per eliminare i dolori di stomaco. Consumare frequentemente alimenti amari che stimolano la digestione è una buona idea per ridurre il mal di stomaco. Suggeriamo quindi di utilizzare dente di leone, millefoglie, assenzio, luppolo e cicoria.

Un altro rimedio naturale consiste nell’utilizzare la borsa dell’acqua calda sul ventre.

Quando consultare il medico

Nel caso in cui i rimedi naturali non regalino benefici concreti entro qualche giorno, risulta importante consultare il medico per sapere quali farmaci assumere.