La cervicale, oltre ad essere piuttosto dolorosa, causa non di rado alcuni problemi come ad esempio le vertigini. Sono infatti molte le persone che devono fare i conti con vertigini da cervicale e non sanno come arginare il problema. Fortunatamente esistono alcuni rimedi naturali che consentono di ritrovare il benessere.

Osteopatia contro le vertigini da cervicale

L’osteopatia è ideale per ridurre il problema della cervicale. Nel caso in cui le vertigini siano provocate da un disallineamento delle vertebre cervicali, questa pratica permette di risolvere il problema. L’osteopatia infatti è utile perché mani esperte applicano manipolazioni specifiche e precise che, in maniera delicata, rimettono in asse la zona non allineata.

Abbastanza spesso vengono applicate anche delle tecniche cranio-sacrali che sono davvero utili per ristabilire l’equilibrio.

Questo infatti va perso a causa della postura sbagliata del corpo e di conseguenza deve essere ritrovato.

Massaggi rilassanti per contrastare le vertigini da cervicale

I massaggi rilassanti sono una vera e propria coccola per il corpo. Chi soffre di vertigini causate dalla cervicale potrebbe trovare in questi una soluzione per ritrovare il benessere.

Per avere il massimo dei benefici suggeriamo un’ora di massaggio ayurvedico con oli caldi ogni quindici giorni.

Questo consentirà di rilassare la mente e il corpo in modo del tutto naturale. Proprio per questo tale soluzione è in grado di allentare le tensioni riducendo i problemi legati alla cervicale.

Pilates per dire addio alle vertigini da cervicale

Il pilates è ideale per evitare che il problema della cervicale e le conseguenti vertigini ritornino rapidamente. Proprio per questo suggeriamo di praticare pilates una volta risolto il disturbo per prevenirne la ricomparsa.

Questa tecnica infatti consente di evitare la formazione di blocchi futuri dovuti alla tensione.

La pratica in questione è un’attività di rieducazione posturale e di ginnastca controllata che quindi conferisce un gran numero di benefici.