Charlotte Chistè vince borsa di studio per master in psicologia dello sport a Univda

In un contesto dove lo sport rappresenta un elemento fondamentale per la crescita personale e comunitaria, l’Università della Valle d’Aosta e la Banca di Credito Cooperativo Valdostana hanno stretto un’importante collaborazione per sostenere la formazione di giovani professionisti.

Il 19 giugno 2026, Charlotte Chistè, ex studentessa dell’ateneo valdostano, ha ricevuto una borsa di studio del valore di 2.916 euro per il suo project work conclusivo del Master in Psicologia dello Sport. Questo riconoscimento è stato possibile grazie al sostegno della BCC Valdostana, che ha finanziato l’iniziativa per valorizzare i talenti locali.

Un progetto innovativo per la promozione del benessere

Il project work di Charlotte Chistè, intitolato “NaturalMente: l’approccio One Health nelle attività in natura”, si concentra sul ruolo della camminata in ambiente naturale come strumento di promozione della salute e del benessere. “Ho desiderato approfondire ulteriormente il legame tra psicologia e sportdue ambiti che da sempre rappresentano una parte significativa del mio percorso”, ha commentato Chistè.

Il progetto riflette l’importanza di un approccio olistico alla salute, integrando le dimensioni fisiche, mentali e ambientali. Questo tipo di ricerca è particolarmente rilevante in una regione come la Valle d’Aosta, dove la natura offre un contesto ideale per attività sportive e di benessere.

L’impegno dell’Università della Valle d’Aosta e della BCC Valdostana

La rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, professoressa Manuela Ceretta, ha sottolineato l’importanza di investire nello sport, soprattutto in una regione che ospita eventi sportivi di alto profilo. “In una Regione che ospita eventi sportivi nazionali e internazionali di alto profilo, capaci di coinvolgere un elevato numero di professionisti del settore e di richiamare gli appassionati della montagna e delle competizioni sportive, l’Ateneo sceglie, con convinzione, di investire nello sport”, ha dichiarato Ceretta.

Il direttore generale della BCC Valdostana, Fabio Bolzoni, ha evidenziato come la borsa di studio si inserisca nel più ampio impegno della banca a favore di iniziative ad alto valore sociale, culturale e sportivo. “La borsa di studio si inserisce nel nostro più ampio impegno a favore di iniziative ad alto valore sociale, culturale e sportivo, orientate alla crescita della comunità e alla valorizzazione del territorio”, ha affermato Bolzoni.

Un percorso formativo di eccellenza

Il Master di primo livello in Psicologia dello Sport, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione di 21 studenti. Il percorso formativo, conclusosi a metà febbraio 2026, è stato progettato per fornire conoscenze avanzate e competenze professionali immediatamente applicabili nei contesti sportivi. Tra le iniziative collaterali, l’Università della Valle d’Aosta ha attivato la Dual Careerper agevolare la conciliazione tra studio universitario e carriera sportiva agonistica, e il Minor in Sport studiesun percorso interdisciplinare per acquisire conoscenze sull’impatto economico, ambientale e turistico dello sport.

Questa collaborazione tra università e banca rappresenta un esempio virtuoso di come il sostegno economico possa favorire la crescita professionale e personale dei giovani, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla promozione di uno stile di vita sano e attivo.