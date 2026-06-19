Come il programma DREAM sta trasformando le vite in Mozambico

In un angolo del mondo dove l’HIV ha segnato profondamente la vita di molte persone, un programma sta ridando speranza e futuro. A Beira, in Mozambico, il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio sta cambiando la vita di chi vive con questa malattia, offrendo cure gratuite e di qualità.

La storia di Fátima, una giovane paziente del programma, è un esempio di come l’accesso alle cure possa trasformare la vita delle persone. Grazie al supporto ricevuto, Fátima ha potuto tornare a immaginare il suo futuro, a studiare, lavorare e costruire relazioni. Questo è il cuore del lavoro che il programma DREAM porta avanti ogni giorno.

Un futuro possibile grazie alle cure

Per molte persone che arrivano ai centri DREAM, la malattia porta con sé non solo una diagnosi, ma anche paure, pregiudizi e isolamento. La sensazione che certi progetti siano diventati impossibili, come lavorare, costruire relazioni o avere una famiglia, è una realtà concreta per chi vive con l’HIV in Mozambico.

Tuttavia, quando l’accesso alle cure è garantito e la presa in carico è continua e di qualità, la prospettiva cambia radicalmente. Il programma DREAM offre screening, diagnosi, follow-up clinico, supporto nutrizionale e attività di educazione sanitaria. Un lavoro quotidiano che non si limita alla cura della malattia, ma accompagna le persone in un percorso di tutela della salute e della dignità.

Il progetto DREAM a Beira

Da 24 anni, il programma DREAM opera in Mozambico per garantire cure gratuite e di qualità alle persone più vulnerabili. A Beira, il progetto ‘DREAM – Protezione per la popolazione vulnerabile di Beira’, finanziato dall’8×1000 Soka Gakkai, rafforza questo impegno attraverso servizi sanitari integrati rivolti a persone che vivono con l’HIV, donne in gravidanza, bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili.

Nei centri DREAM, le persone trovano non solo cure mediche, ma anche un supporto completo che include attività di educazione sanitaria e supporto nutrizionale. Questo approccio integrato è fondamentale per garantire una vita dignitosa e piena a chi vive con l’HIV.

Storie di resilienza e speranza

Dietro ogni visita medica, ogni esame di laboratorio e ogni trattamento c’è una storia di resilienza, fiducia e speranza. La testimonianza di Fátima è solo una delle tante storie che emergono dai centri DREAM. Queste storie dimostrano come l’accesso alle cure possa trasformare la vita delle persone, ridando loro la possibilità di immaginare un futuro migliore.

Per questo, il programma DREAM ha scelto di dare spazio direttamente alla voce di chi conosce questo posto dall’interno. Perché certe cose si capiscono davvero solo ascoltando chi le ha vissute.