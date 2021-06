Giugno è il mese in cui comincia l’estate, e in cui finalmente si può gustare la frutta e la verdura più golosa e saporita. Vediamo quindi quali sono i cibi di stagione per il mese di giugno.

Cibi di stagione a giugno: la frutta

Nel mese di giugno è ancora possibile gustare alcuni frutti tipici del mese di maggio, come fragole, nespole e ciliege, ma è soprattutto il periodo delle albicocche.

Queste ultime piacciono a grandi e piccini e, oltre ad essere dolci e gustose, sono un concentrato di nutrienti. Le albicocche, infatti, contengono betacarotene, licopene, fibre e vitamina A. inoltre, hanno un alto potere saziante, perciò sono perfette come spuntino per placare la fame, soprattutto con l’arrivo del caldo.

Un altro frutto da gustare nel mese di giugno sono le pesche, dolci e rinfrescanti, nonché diuretiche e depurative per l’organismo. Infine, le susine, anch’esse molto gustose, sono un altro cibo di stagione del mese di giugno.

Cibi di stagione a giugno: la verdura

Nel mese di giugno è possibile trovare sui banchi dei mercati la verdura più golosa, che consente di preparare un sacco di ricette sfiziose e nutrienti. Le zucchine sono uno tra i cibi di stagione del mese di giugno, accompagnate da carote, melanzane, fagiolini, bietole, cetrioli, fave e ravanelli.

A questi ortaggi si aggiungono anche gli asparagi, il sedano, la rucola, il radicchio, i piselli, i pomodori e i peperoni.

L’ortaggio tipico dei mesi estivi rimane comunque la melanzana, ricca di fibre e acido folico, nonché di importanti antiossidanti. Le melanzane vanno consumate previa cottura e sono ottime per preparare sia dei secondi sfiziosi, sia un sugo gustoso per condire la pasta.

Un’alternativa salutare e leggera alle melanzane sono i fagiolini, ricchi di fibre, vitamine e minerali, da consumare rigorosamente bolliti e conditi con olio a crudo e sale.

Infine, le zucchine, anch’esse leggere e poco caloriche, sono rinfrescanti e sono adatte a preparare i piatti più svariati.

Cibi di stagione a giugno: le erbe aromatiche

Tra i cibi di stagione a giugno sono ricomprese anche le erbe aromatiche, utili per insaporire ogni nostro piatto. Il basilico è tipico di questo periodo, ma si possono trovare alternative valide anche nel dragoncello, nel tarassaco e nel raperonzolo.