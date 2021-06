La tisana camomilla e alloro non è molto conosciuta, ma i suoi benefici la rendono davvero ideale per migliorare lo stato di salute dell’organismo. Impariamo a conoscerla meglio scoprendo la ricetta per realizzarla.

Tisana camomilla e alloro: ricetta

La tisana camomilla e alloro è davvero semplice da realizzare, infatti per prepararla servono solo pochissimi ingredienti, ossia:

1 grammo di foglie di alloro

un cucchiaino di fiori di camomilla

100 millilitri di acqua

Mettete per prima cosa l’acqua a bollire e aggiungete le foglie di alloro precedentemente sminuzzate finemente in un mortaio.

Lasciate bollire per 5 minuti e successivamente aggiunte anche i fiori di camomilla secchi. Spegnete il fuoco e lasciate riposare per 10 minuti prima di filtrare accuratamente.

Bevete la tisana ancora calda per ottenere tutti i benefici. Vi consigliamo di sorseggiarla tre volte al giorno per aiutare davvero l’organismo a ritrovare il benessere.

Tisana camomilla e alloro: alcuni consigli

Per rendere questa tisana più gustosa, vi consigliamo di aggiungere un po’ di scorza di arancia.

Questo semplice ingrediente renderà il sapore meno amaro e quindi più adatto a tutti i palati. Per renderla più dolce potete poi aggiungere anche un cucchiaino di miele.

Benefici della tisana camomilla e alloro

I benefici offerti da questa tisana sono davvero numerosi. La camomilla infatti è un’erba officinale in grado di regalare calma e serenità grazie alla sua azione sedativa e calmante. Anche chi soffre di insonnia può sfruttarla per migliorare il proprio sonno.

La camomilla è poi utile anche per le sue capacità digestive e diuretiche.

L’alloro è ottimo per preparare piatti aromatici, ma oltre ai suoi numerosi impieghi in cucina questa prodotto vanta anche dei veri e propri benefici per la salute. Infatti esso è in grado di stimolare la digestione e per questo purifica anche il tubo digerente favorendo in tal modo persino l’eliminazione dei gas in eccesso.