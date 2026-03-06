Cicloturismo donna: trend, percorsi e la Fiera di Padova

Negli ultimi anni il profilo del cicloturista italiano è cambiato: le donne rappresentano oggi circa il 30% degli appassionati. I dati del rapporto Viaggiare con la bici (Isnart–Legambiente) confermano una presenza femminile significativa e indicano una richiesta crescente di servizi mirati, percorsi sicuri e proposte che coniughino natura, cultura e benessere. Il tema sarà al centro della Fiera del Cicloturismo a Padova, in programma dal 27 al 29 marzo 2026, dove operatori, viaggiatrici e referenti del settore si confronteranno sulle priorità dell’offerta.

Chi è la cicloturista italiana

La donna che sceglie il cicloturismo ha in media un’età compresa tra i 30 e i 55 anni ed è spesso con un livello di istruzione medio-alto. Molte sono professioniste, insegnanti, impiegate o lavoratrici autonome. Preferiscono viaggi organizzati o soluzioni che offrano assistenza e logistica, come il trasporto bagagli e il supporto tecnico per le biciclette.

Abitudini di viaggio e motivazioni

Le tappe quotidiane preferite si collocano tra i 30 e i 60 chilometri. Cresce l’uso dell’e-bike, che amplia il raggio d’azione e rende percorsi più variabili accessibili a un pubblico ampio. Le principali motivazioni sono l’immersione nella natura, il contatto con la cultura locale e la ricerca di attività rigeneranti durante il viaggio.

Itinerari preferiti e numeri regionali

Le cicloturiste privilegiano percorsi ben segnalati, con servizi e collegamenti intermodali. Alcuni tracciati mostrano percentuali femminili elevate: la Ciclovia dei Castelli in Toscana raggiunge il 63% di presenze femminili, la ciclovia Arenzano–Varazze in Liguria il 43,1% e la Ciclovia dei Parchi in Calabria il 41,4%.

Percorsi in evidenza

La Ciclovia Pedemontana (FVG3) in Friuli Venezia Giulia registra circa il 31% di viaggiatrici; l’itinerario collega Sacile a Gorizia per circa 190 km attraverso borghi e aree naturali. Nel Sud, la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è indicata tra le greenway più suggestive: grazie ai fondi del PNRR l’itinerario è previsto in crescita dagli storici 24 km a oltre 192 km di percorso attrezzato entro il 2026.

Per chi ricerca un’esperienza accessibile e sicura, la Ciclovia Treviso–Ostiglia è un modello: ricavata da un’ex ferrovia militare, è pianeggiante e lineare. È la prima al mondo certificata dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), indicata per i neofiti del cicloturismo.

La Fiera del Cicloturismo e le protagoniste donne

A Padova l’evento promosso da Bikenomist dà centralità alle voci femminili del settore. La direttrice dell’evento, Pinar Pinzuti, lavora da oltre quindici anni sulla mobilità ciclistica con particolare attenzione alle donne; nel 2026 ha ricevuto il World Bicycle Day Award dalle Nazioni Unite ed è ambasciatrice dell’iniziativa internazionale Women in Cycling.

Eventi, premi e testimonianze

Tra le ospiti annunciate figura l’ultraciclista Paola Gianotti. La manifestazione comprende progetti femminili, percorsi inediti e storie di viaggi in solitaria. È previsto il premio letterario intitolato a Mariateresa Montaruli, con le sezioni “I diari della bicicletta” e “Adesso pedala”: le vincitrici saranno premiate il 28 marzo.

Implicazioni per l’offerta turistica

L’aumento della domanda femminile spinge gli operatori a ripensare servizi e comunicazione. Sicurezza dei tracciati, qualità dell’accoglienza e integrazione con il trasporto pubblico sono elementi centrali. Offerte modulari che includano assistenza tecnica, opzioni per il trasporto bagagli e proposte di benessere lungo il percorso rispondono alle esigenze segnalate dalle cicloturiste.

Nel mercato immobiliare la location è tutto: analogamente, nel cicloturismo la scelta dell’itinerario e la capacità degli operatori di adattare servizi determinano il potenziale di crescita del settore. I dati di compravendita turistici e le rilevazioni ufficiali indicano una tendenza consolidata verso itinerari più sicuri, sostenibili e accessibili; il mattone resta sempre un valore, ma qui l’investimento è nella qualità dell’esperienza. Lo sviluppo atteso include l’ampliamento di infrastrutture e servizi entro il 2026, con ricadute sui flussi regionali e sulle strategie commerciali delle imprese del settore.