Cinetosi: consigli pratici per viaggiare senza nausea

Le vacanze sono un momento di relax e divertimento, ma per molti il viaggio può trasformarsi in un incubo a causa del mal di movimento. La cinetosi comunemente conosciuta come mal di viaggio, è un disturbo che può rovinare l’inizio di qualsiasi soggiorno. Scopriamo insieme come prevenirlo e gestirlo.

Il mal di movimento colpisce soprattutto i bambini tra i 2 e i 12 anni le donne in gravidanza e chi soffre di emicrania. I sintomi più comuni includono nauseavomitovertigini e sudorazione fredda.

Le cause del mal di movimento

La cinetosi è causata da un conflitto tra i segnali inviati al cervello da tre fonti principali: l’orecchio interno gli occhi e il sistema propriocettivo. Quando ci troviamo su un mezzo di trasporto, il movimento non uniforme crea una discrepanza tra ciò che vediamo e ciò che percepiamo, scatenando i sintomi del mal di viaggio.

Fattori come ansiarumori fastidiosi e condizioni climatiche sfavorevoli possono amplificare il malessere. Anche la visione di video con inquadrature traballanti o l’uso di certi videogame possono provocare cinetosi.

Prevenzione e comportamenti a bordo

Per prevenire il mal di movimento, è fondamentale adottare alcune abitudini prima e durante il viaggio. Innanzitutto, è importante evitare il digiuno prolungato e le grandi abbuffate. Opta per piccoli spuntini a base di cibi secchi come cracker o grissini.

La scelta del posizionamento è altrettanto cruciale. In auto, preferisci i sedili anteriori mentre in nave la zona centrale è la meno soggetta alle oscillazioni. In aereo, opta per i posti in corrispondenza delle ali. Viaggia sempre nel senso di marcia e fissa un punto fermo all’orizzonte.

Evita di leggere o usare schermi come smartphone, tablet o computer. Assicurati un costante ricircolo di aria fresca e distraiti con giochi non visivi se sei in compagnia di bambini.

Farmaci e rimedi naturali

Se le misure preventive non sono sufficienti, puoi ricorrere a farmaci come il dimenidrinato disponibile in gomme da masticare, compresse, capsule molli o supposte. In casi più gravi, il medico può prescrivere la cinnarizina.

Tra i Rimedi naturali lo zenzero è noto per le sue proprietà antinausea. Tuttavia, è controindicato in caso di gravidanzacalcoli alla cistifellea e terapie farmacologiche concomitanti.

I braccialetti antinausea sfruttano la digitopressione sul punto P6 del polso, offrendo un sollievo meccanico. Altri rimedi come l’aromaterapia la floriterapia e l’omeopatia possono essere considerati, ma non sono generalmente accettati dalla medicina moderna.

Ricorda sempre di consultare il tuo medico o pediatra prima di assumere qualsiasi farmaco o rimedio, soprattutto in presenza di patologie preesistenti o terapie farmacologiche concomitanti.