Scopri i segreti delle piante officinali per la cura della pelle

L’estate è la stagione in cui la nostra pelle è più esposta a vari agenti che possono causare irritazioni. Scottatureeritemi e punture d’insetto sono tra i problemi più comuni. Fortunatamente, la natura ci offre una vasta gamma di piante medicinali che possono aiutare ad alleviare questi disturbi.

In questo articolo esploreremo le proprietà di alcune delle piante più efficaci per la cura della pelle, come l’Aloe Vera la Calendula l’Olio di Neem la Piantaggine e l’Elicriso. Scopriremo come utilizzare queste piante per lenire il dolore e favorire la guarigione.

Le proprietà dell’Aloe Vera

L’Aloe Vera è una delle piante più conosciute per il trattamento delle irritazioni cutanee. Il suo gel, composto per oltre il 95% da acqua, contiene numerose sostanze benefiche:

Bradichinasi blocca le reazioni infiammatorie e stimola le difese immunitarie.

blocca le reazioni infiammatorie e stimola le difese immunitarie. Barbaloina e acido aloetico hanno azione antibiotica ed antibatterica.

e hanno azione antibiotica ed antibatterica. Acido salicitico acido cinnamico e isobarbaloina svolgono un’azione antidolorifica.

e svolgono un’azione antidolorifica. Acemannano accelera la rigenerazione dei tessuti epidermici.

Le proprietà dell’Aloe Vera includono:

Antibatterica

Lenitiva e rinfrescante

Idratante

Antinfiammatoria

Cicatrizzante

Favorisce la rigenerazione cutanea

Il gel di Aloe è indicato per scottature, eritemi solari, irritazioni da rasatura, punture di insetti, ferite, dermatiti ed eczemi. Può essere applicato direttamente dalla foglia o utilizzando prodotti specifici come il Gel puro di Aloe Vera.

La Calendula: un alleato per la pelle

La Calendula (Calendula officinalis) è una pianta officinale molto utilizzata in dermatologia naturale. I suoi fiori giallo-arancio contengono numerose sostanze utili per la salute della pelle:

Triterpeni responsabili dell’attività antinfiammatoria e lenitiva.

responsabili dell’attività antinfiammatoria e lenitiva. Flavonoidi potenti antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi.

potenti antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi. Carotenoidi proteggono dai danni dei raggi UV e stimolano la rigenerazione dei tessuti.

proteggono dai danni dei raggi UV e stimolano la rigenerazione dei tessuti. Saponine detergenti naturali con proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.

detergenti naturali con proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche. Polisaccaridi favoriscono l’idratazione e la cicatrizzazione.

Le proprietà della Calendula includono:

Antinfiammatoria

Cicatrizzante

Emolliente

Vulneraria

Protettiva della pelle

Leggermente antibatterica

La Calendula può essere utilizzata sotto forma di crema, pomata, oleolito o impacco. È adatta per bambini, adulti e anziani e può essere applicata in caso di arrossamenti, piccole ustioni, screpolature, dermatiti da pannolino, eritemi e punture di insetti.

L’Olio di Neem: un rimedio versatile

L’Olio di Neem è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi dell’albero Azadirachta indica. Utilizzato nella medicina tradizionale ayurvedica, questo olio ha proprietà antibatteriche, antiparassitarie, antinfiammatorie e protettive per la pelle.

Tra i suoi componenti attivi troviamo:

Azadiractina potente insetticida naturale.

potente insetticida naturale. Nimbina antinfiammatoria, antibatterica, antivirale, antifungina e antipiretica.

antinfiammatoria, antibatterica, antivirale, antifungina e antipiretica. Nimbidina antinfiammatoria, antibatterica, antifungina e antiossidante.

antinfiammatoria, antibatterica, antifungina e antiossidante. Nimbolide antiossidante, antinfiammatoria, antimicrobica e antiproliferativa.

antiossidante, antinfiammatoria, antimicrobica e antiproliferativa. Salannina repellente per insetti.

repellente per insetti. Meliantriolo inibisce l’appetito negli insetti.

inibisce l’appetito negli insetti. Gedunina antiparassitaria e antimalarica.

antiparassitaria e antimalarica. Mahmoodina antimicrobica e antiossidante.

antimicrobica e antiossidante. Quercetina antiossidante, antinfiammatoria ed antibatterica.

antiossidante, antinfiammatoria ed antibatterica. β-sitosterolo antinfiammatorio e lenitivo.

L’Olio di Neem è indicato per punture d’insetti, dermatiti, eczemi, pelle secca e screpolata, acne e brufoli. Può essere utilizzato puro o diluito in un olio vegetale più delicato.

Precauzioni: l’Olio di Neem è destinato all’uso esterno. Prima dell’applicazione è consigliabile effettuare una prova su una piccola area di pelle. L’ingestione non è raccomandata, soprattutto per i bambini. Durante la gravidanza e l’allattamento è opportuno consultare un medico prima dell’uso.

La Piantaggine: un rimedio naturale immediato

La Piantaggine (Plantago lanceolata e Plantago major) è una pianta tradizionalmente impiegata nella medicina popolare europea. Le sue foglie contengono:

Mucillagini emollienti e protettive.

emollienti e protettive. Iridoidi antinfiammatori, antimicrobici, antiossidanti e cicatrizzanti.

antinfiammatori, antimicrobici, antiossidanti e cicatrizzanti. Flavonoidi antiossidanti, antinfiammatori e protettivi dei capillari.

antiossidanti, antinfiammatori e protettivi dei capillari. Tannini astringenti.

astringenti. Allantoina idratante, lenitiva e rigenerante.

Le proprietà della Piantaggine includono:

Antinfiammatoria

Antipruriginosa

Cicatrizzante

Decongestionante

Le foglie fresche o gli estratti di Piantaggine sono indicati per punture di insetti, piccoli graffi, irritazioni lievi e scottature. Per utilizzare le foglie, basta lavarle accuratamente, sminuzzarle o masticarle fino a formare una poltiglia e applicarle direttamente sulla zona interessata.

L’Elicriso: un alleato per la pelle sensibile

L’Elicriso (Helichrysum italicum) è una pianta aromatica perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae. I suoi fiori contengono numerose sostanze biologicamente attive:

Olio essenziale ricco di composti come neryl acetato, α-pinene, γ-curcumene e italidioni.

ricco di composti come neryl acetato, α-pinene, γ-curcumene e italidioni. Flavonoidi antinfiammatori, antiossidanti, antiallergici e fotoprotettivi.

antinfiammatori, antiossidanti, antiallergici e fotoprotettivi. Acidi fenolici antiossidanti ed antinfiammatori.

antiossidanti ed antinfiammatori. Triterpeni antinfiammatori e favoriscono la riparazione cutanea.

Le proprietà dell’Elicriso includono:

Antinfiammatoria

Antiossidante

Antistaminico

Idratante

Lenitiva

Fotoprotettiva

Rigenerante

L’Elicriso è indicato per eritemi solari, rossori persistenti, irritazioni cutanee, eczemi e dermatiti di natura allergica. Può essere utilizzato sotto forma di oleolito, che può essere applicato direttamente sulla pelle.

Precauzioni: anche i prodotti naturali possono provocare reazioni allergiche. Prima di utilizzare una nuova crema, un gel o un olio essenziale è consigliabile effettuare una prova su una piccola area di pelle integra. Gli oli essenziali non devono essere applicati puri sulla cute e richiedono particolare cautela nei bambini, in gravidanza e nelle persone con pelle particolarmente sensibile.

Aloe Vera, Calendula, Olio di Neem, Piantaggine ed Elicriso offrono proprietà complementari che possono contribuire a ridurre infiammazione, prurito e dolore, favorendo il naturale processo di guarigione della pelle. Tuttavia, questi rimedi non sostituiscono le cure mediche quando le lesioni sono profonde, estese o accompagnate da segni di infezione.