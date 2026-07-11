Rimedi naturali per l’estate: come affrontare i piccoli imprevisti delle vacanze

L’estate è finalmente arrivata, con la sua promessa di giornate di sole, mare e relax. Prima di partire, però, è importante preparare un kit di pronto soccorso naturale per affrontare i piccoli imprevisti che potrebbero rovinare la tua vacanza.

I cambiamenti di ambiente, di ritmo e di alimentazione possono mettere a dura prova il nostro organismo. Per questo, il Laboratorio Caira ha sviluppato una serie di rimedi naturali pronti all’uso, basati sulla Fitoterapia Funzionale per aiutarti a godere appieno della tua pausa estiva.

Sostegno al microcircolo per combattere pressione bassa e spossatezza

Le alte temperature estive possono causare vasodilatazione periferica un fenomeno fisiologico che riduce il ritorno venoso al cuore. Questo può portare a cali pressori, stanchezza cronica e vertigini.

Per mantenere alta l’energia anche nelle giornate più calde, il Laboratorio Caira ha formulato il Macerato Ruscomir® un rimedio naturale che combina le proprietà di tre piante officinali:

Pungitopo (Ruscus aculeatus) vanta spiccate proprietà venotoniche che restituiscono elasticità e tono alle pareti dei vasi sanguigni.

vanta spiccate proprietà venotoniche che restituiscono elasticità e tono alle pareti dei vasi sanguigni. Mirtillo Nero ricco di antociani antiossidanti, protegge la struttura dei capillari e migliora la microcircolazione sistemica.

Supporto gastrico per digestione lenta e pesantezza

In vacanza è normale concedersi qualche sfizio culinario in più, ma i pasti abbondanti, gli aperitivi e gli orari sregolati possono causare acidità, sonnolenza post-prandiale e gonfiore addominale.

L’alleato ideale per questi momenti è il Macerato Erbe Digestive noto anche come Erbe Balsamiche, un rimedio naturale che combina le proprietà di diverse piante officinali:

Genziana, Alloro, Angelica e Ginepro una sinergia di piante amare che stimolano la corretta produzione di succhi gastrici e accelerano lo svuotamento dello stomaco.

una sinergia di piante amare che stimolano la corretta produzione di succhi gastrici e accelerano lo svuotamento dello stomaco. Centaurea sostiene la funzionalità del fegato e la produzione di bile, ottimizzando l’assimilazione dei grassi.

sostiene la funzionalità del fegato e la produzione di bile, ottimizzando l’assimilazione dei grassi. Piantaggine e Mirra proteggono le mucose del sistema digerente e sono utili anche per lenire le piccole irritazioni del cavo orale.

Lenitivo immediato per punture di zanzara e irritazioni cutanee

Le zanzare e i piccoli insetti sono gli ospiti meno graditi delle serate estive. Quando la prevenzione non basta, la puntura d’insetto può causare una reazione infiammatoria locale con prurito intenso.

La risposta è la stesura topica del Macerato Bardana (Arctium lappa) un rimedio naturale che offre un sollievo immediato: