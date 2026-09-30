Il benessere psicologico dei lavoratori non è più considerato un optional, ma una componente fondamentale della salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 81/2008, nella sua parte dedicata alla valutazione dei rischi, incorpora esplicitamente lo stress lavoro-correlato come elemento da analizzare e gestire.

Questo obbligo non riguarda soltanto i casi di disagio individuale, ma si estende a tutti gli aspetti legati alla progettazione, all’organizzazione e alla gestione delle attività lavorative. In questa ottica, la prevenzione diventa un processo strutturato, capace di rilevare le condizioni di lavoro che possono compromettere la salute psicofisica dei dipendenti.

Obblighi di valutazione del rischio psicosociale nel D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi deve includere tutti gli elementi che minacciano la sicurezza e la salute, comprese le situazioni di stress associate al lavoro. L’articolo 17, inoltre, stabilisce che tale valutazione è un dovere non delegabile del datore di lavoro, da aggiornare in caso di cambiamenti significativi nell’organizzazione.

Elementi organizzativi che alimentano lo stress lavoro-correlato

Numerosi fattori derivanti dall’ambiente lavorativo possono incrementare il livello di pressione psicologica. Tra i più rilevanti troviamo:

Carichi di lavoro eccessivi e scarsa autonomia

Turni prolungati, scadenze stringenti e mancanza di margine decisionale sono riconosciuti come principali generatori di stress. Quando i dipendenti non hanno la possibilità di gestire il proprio ritmo o di influire sull’organizzazione delle proprie mansioni, aumentano i rischi di esaurimento mentale.

Conflitti, molestie e violenze sul posto

Le dinamiche di conflitto, le situazioni di mobbing, le molestie di qualsivoglia natura e le minacce di violenza costituiscono fattori di rischio psicologico con impatti diretti sulla salute mentale. Anche una precarietà organizzativa, ovvero l’incertezza sul futuro del proprio ruolo, può generare ansia e sensazione di insicurezza.

Metodologie pratiche per individuare e mitigare i rischi

Per passare dalla teoria all’applicazione concreta, le imprese possono avvalersi di strumenti già codificati a livello nazionale. La Commissione consultiva permanente ha pubblicato, nel 2010, linee guida minime per l’attuazione dell’articolo 28, che descrivono indicatori oggettivi e metodi di raccolta dati.

Strumenti INAIL e indicazioni della Commissione 2010

Il modello INAIL fornisce un approccio sistematico basato su tre livelli: eventi sentinella (incidenti significativi), fattori di contenuto (intensità e complessità del lavoro) e fattori di contesto (relazioni interpersonali, cultura aziendale). Applicando tali criteri, è possibile individuare gruppi omogenei di lavoratori e verificare la presenza di segnali di allarme.

Procedure di revisione e coinvolgimento dei dipendenti

Una volta identificati i punti critici, è fondamentale introdurre misure correttive – ad esempio, ribilanciamento dei carichi, potenziamento della formazione manageriale o istituzione di canali di segnalazione anonima. Il monitoraggio continuo, con verifiche periodiche sull’efficacia delle azioni, deve coinvolgere attivamente i lavoratori e i soggetti preposti alla prevenzione.

Una gestione accurata dei rischi psicosociali non solo riduce assenze, conflitti e errori, ma migliora la produttività e la qualità dell’ambiente di lavoro, dimostrando che la tutela della salute mentale è parte integrante della strategia di sicurezza aziendale.