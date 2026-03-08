Vicenza Running Festival 2026: corsa, trail e comunità nello storico centro

Dal 7 al 15 marzo 2026 il centro storico di Vicenza si anima con il Vicenza Running Festival: una settimana di sport aperta a chi corre per passione, alle famiglie e agli atleti più competitivi. Piazza dei Signori diventa il cuore delle attività — punto di ritrovo per le partenze, per le inaugurazioni e per gli incontri che animeranno la città. L’evento mette in rete realtà locali e nazionali con l’obiettivo di valorizzare il territorio e far avvicinare quante più persone possibile alla pratica sportiva, attraverso gare, momenti formativi e iniziative pensate per le scuole.

I numeri e il significato

Negli ultimi anni le manifestazioni sportive in ambiente urbano hanno registrato una crescita di interesse: eventi multi-giorno attirano partecipanti di tutte le età e offrono ricadute positive per il tessuto economico locale. Anche il Vicenza Running Festival si inserisce in questo trend, grazie a un calendario ricco e a partnership che sostengono logistica, sicurezza e promozione. Gli organizzatori pubblicheranno una rendicontazione finale sulle presenze e sugli impatti territoriali, utile per capire l’effetto concreto sulle edizioni future.

Perché conta per la città

Le manifestazioni sportive contribuiscono a rivitalizzare flussi turistici e servizi locali. Oltre a portare persone nei bar, negli alberghi e nei negozi del centro storico, il festival è pensato come strumento di rigenerazione urbana e promozione del patrimonio cittadino. Sul piano operativo, le principali sfide restano meteo, mobilità e coordinamento tra enti: aspetti affrontati con percorsi certificati, servizi per i partecipanti e piani di sicurezza condivisi.

Discipline e proposte per tutti

L’offerta è ampia: corsa su strada, Ultrabericus Trail sui Colli Berici, trail in varie lunghezze, nordic walking, orienteering, trekking urbano e passeggiate di gruppo. C’è spazio sia per chi cerca la prestazione sia per chi vuole semplicemente muoversi e scoprire Vicenza in compagnia. Alla partenza dell’evento, la parata “SheUltra Italy Vicenza in Rosa” ha visto oltre 500 donne attraversare il centro: un momento simbolico che ha unito sport e solidarietà in vista della Giornata Internazionale della Donna.

Un calendario ricco di appuntamenti

Si parte sabato 7 marzo con la cerimonia di apertura in Piazza dei Signori e la prova SheUltra: due alternative — 16 km competitivi e una non competitiva di 10 km riservata alle donne — pensate per coniugare agonismo e partecipazione popolare. Nei giorni successivi si alternano il Gran Premio CSI di corsa campestre, gare scolastiche di orienteering, un contest tecnico di Nordic Walking Style e la StraVicenza, con percorso agonistico da 10 km e opzioni family da 6 e 10 km. Al Parco della Pace trova spazio il Running Expo & Test, con prove materiali e dimostrazioni pratiche.

Formazione, inclusione e cultura sportiva

Accanto alle gare, il festival propone contenuti formativi: convegni sull’atletica italiana, talk sull’inclusività nello sport e iniziative rivolte alle scuole per promuovere la pratica femminile. La collaborazione con Special Olympics Veneto rende alcune prove più accessibili, mentre all’Università si è svolto il talk “Storie di donne, storie di sport”, che ha raccolto testimonianze sul ruolo trasformativo dello sport nella vita delle persone. Dal 14 al 16 marzo, in Piazzetta Palladio, il Roadshow di Fondazione Cortina presenta la s(NO)w DIFFERENCE EXPEDITION, un percorso esperienziale sui valori olimpici e paralimpici in vista di Milano Cortina 2026.

Impatto economico e collaborazioni

L’evento porta benefici all’ospitalità, alla ristorazione e al commercio del centro storico, incrementando consumi e visibilità per le attività locali. Tra i partner organizzativi ci sono Atletica Vicentina, Ultrabericus Team, PWT Italia; Banca delle Terre Venete è main sponsor, mentre realtà come AFV Beltrame, Amici dell’Atletica Vicenza, CAI Vicenza e Vicenza Runners offrono supporto operativo. I patrocini istituzionali e le collaborazioni con enti culturali rafforzano il carattere territoriale dell’iniziativa.

Cosa è già successo e cosa aspettarsi

L’apertura con Vicenza in Rosa e le sue 500 partecipanti ha offerto già un segnale forte: sport come strumento di comunità. Sul piano agonistico, la competizione è stata vinta da Veronica Maran. Per tutta la settimana le attività si susseguiranno in diverse location: Piazza dei Signori, Parco Querini, Colli Berici, Parco della Pace, Corte dei Bissari e Basilica Palladiana. Sono previste consegne pettorali, test materiali, una serata di gala e le premiazioni finali.

Come partecipare

Per prendere parte al festival è consigliabile consultare il programma dettagliato, dove sono indicati orari di partenza, sedi dei convegni e aree espositive, oltre le modalità di ritiro pettorali. Le proposte coprono diversi livelli di allenamento e fasce d’età: chi gareggia troverà tutte le informazioni logistiche, mentre le famiglie possono orientarsi sulle opzioni StraVicenza Family o sulle camminate guidate per esplorare Vicenza in sicurezza.

Il Vicenza Running Festival 2026 è pensato per essere più di una serie di gare: è una settimana che mescola performance, socialità e promozione del territorio, offrendo occasioni concrete per fare sport, confrontarsi e conoscere la città. Dal 7 al 15 marzo, Vicenza si muove insieme.