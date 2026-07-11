Come la mindfulness può alleviare il dolore cronico alla schiena

La lombalgia cronica è una delle principali cause di disabilità a livello globale, colpendo oltre 600 milioni di persone. Questo disturbo non solo limita le attività quotidiane, ma ha anche un impatto significativo sulla qualità del sonno, sulle relazioni sociali e sulla produttività lavorativa.

Nonostante i progressi nella diagnostica e nelle terapie, molti pazienti continuano a soffrire di dolore persistente. Uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine ha esplorato un approccio innovativo: l’uso della mindfulness come parte integrante del trattamento.

La complessità della lombalgia cronica

Il mal di schiena che persiste per settimane o mesi spesso ha cause muscolari, articolari o discali, che possono risolversi con cure adeguate. Tuttavia, la lombalgia cronica è un caso diverso. Molti pazienti continuano a provare dolore anche quando gli esami radiologici mostrano alterazioni minime o addirittura risultano normali.

Questo paradosso trova spiegazione nella sensibilizzazione centrale un fenomeno in cui il sistema nervoso diventa progressivamente più sensibile agli stimoli dolorosi. Il cervello e il midollo spinale mantengono ‘acceso’ il dolore anche quando il danno tissutale iniziale si è ridotto o è completamente guarito.

Per questo motivo, la terapia della lombalgia cronica deve essere multidisciplinare combinando farmaci, interventi sulla colonna vertebrale e approcci psicologici.

La mindfulness come strumento terapeutico

La mindfulness è una tecnica che si basa sull’allenamento dell’attenzione consapevole al momento presente, senza giudizio e senza reazioni automatiche. Non è una pratica ‘alternativa’ né una forma di meditazione con finalità spirituali, ma uno strumento utilizzato in ambito medico per migliorare la gestione dello stress, dell’ansia e di numerose condizioni dolorose croniche.

L’obiettivo non è eliminare il dolore, ma modificare il modo in cui il cervello lo interpreta, riducendone l’impatto sulla vita quotidiana.

Lo studio OPTIMUM

I ricercatori del Boston Medical Center hanno condotto lo studio OPTIMUM coinvolgendo 451 pazienti affetti da lombalgia cronica provenienti da tre diversi Stati americani. I partecipanti hanno seguito un programma di gruppo della durata di otto settimane, interamente svolto in telemedicina.

Ogni incontro, della durata di circa due ore, era condotto contemporaneamente da un medico di medicina generale e da un istruttore esperto di mindfulness. Il programma comprendeva esercizi di respirazione, tecniche di consapevolezza corporea, stretching dolce e strategie pratiche per affrontare il dolore nelle attività quotidiane.

L’aspetto particolarmente interessante dello studio è che il trattamento è stato integrato direttamente nell’assistenza sanitaria primaria, senza richiedere l’invio del paziente a centri specialistici dedicati.

I risultati dello studio

Al termine delle otto settimane, i pazienti hanno mostrato una significativa riduzione dell’intensità del dolore e, soprattutto, dell’interferenza del dolore sulle normali attività della vita quotidiana. Sono migliorati la capacità di svolgere le attività domestiche e lavorative, la qualità del sonno, il benessere psicologico e la partecipazione sociale.

L’aspetto probabilmente più importante è che tali benefici si sono mantenuti anche al controllo effettuato dopo dodici mesi, suggerendo che le competenze apprese durante il programma continuano a essere utilizzate nel tempo.

Chi può beneficiare della mindfulness?

La mindfulness non è una cura universale. Non sostituisce una corretta diagnosi neurologica o ortopedica, né elimina la necessità di individuare eventuali patologie specifiche della colonna vertebrale. Tuttavia, può costituire un valido complemento terapeutico nei pazienti con lombalgia cronica persistente, soprattutto quando il dolore continua nonostante farmaci, fisioterapia e riabilitazione.

Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che i migliori risultati si ottengono quando la mindfulness viene inserita all’interno di un programma terapeutico più ampio comprendente esercizio fisico personalizzato, educazione del paziente, miglioramento dello stile di vita e, quando necessario, adeguato supporto farmacologico.

Le prospettive future

Uno degli aspetti più innovativi dello studio è aver dimostrato che questo tipo di intervento può essere efficacemente erogato anche attraverso la telemedicina. Ciò permette di superare molte delle difficoltà logistiche che spesso impediscono ai pazienti di partecipare a programmi strutturati, rendendo queste terapie accessibili a un numero molto maggiore di persone.

Nella pratica clinica, è frequente incontrare pazienti che continuano a soffrire di lombalgia pur presentando esami radiologici relativamente poco significativi. Questo non significa che il loro dolore sia ‘immaginario’, ma che il sistema nervoso ha sviluppato meccanismi che ne mantengono attiva la percezione.

Lo studio pubblicato su JAMA Internal Medicine conferma un concetto ormai ben documentato: il trattamento del dolore cronico deve essere globale e non limitarsi esclusivamente ai farmaci. Tecniche come la mindfulness non sostituiscono le cure tradizionali, ma possono rappresentare un prezioso strumento aggiuntivo per aiutare il paziente a recuperare funzionalità, autonomia e qualità della vita.